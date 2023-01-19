

القاهرة ـ ناهد امام



نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فيديو خاص على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي حول إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، تحت عنوان:«كيف تجلب سيارة من الخارج بدون جمارك؟».



جدير بالذكر ان العمل يستمر بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما في ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مبينا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الديبلوماسية بالخارج، كما تضمنت التيسيرات إعادة تقييم السيارات وفقا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»، بما يعنى إضافة فئات جديدة بناء على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات»، وقد تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، كما تم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وإتاحتها على «الأبلكيشن» الخاص بالمبادرة.



وللتعرف على باقي التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي



https://fb.watch/i7JXlu7hRA/؟mibextid=qC1gEa