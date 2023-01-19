أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، أن العلاقة بين الرياض وواشنطن أساسية للاستقرار العالمي ككل.



وقالت الأميرة ريما بنت بندر خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية «الولايات المتحدة شريك استراتيجي وعلاقتنا مع واشنطن طويلة الأمد».



وأضافت «إننا حليفان استراتيجيان وأصدقاء، وهذه العلاقة مهمة للعالم».



ويشارك وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس العالمي، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.



ويواصل الوفد السعودي مشاركاته مسلطا الضوء على التقدم المحرز في إطار «رؤية السعودية 2030»، ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم.