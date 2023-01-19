أفادت مواقع وصفحات إعلامية محلية ان أسعار جمركة الهواتف المحمولة ارتفعت للمرة الثانية خلال شهر ودون إعلان رسمي أيضا من قبل وزارة المالية، كما اقتضت العادة حينما يتم تعديل أجور جمركة الهواتف المستوردة.



وعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفعت كلفة «تصريح» هاتف آيفون 12 برو ماكس، من 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية إلى 6 ملايين و343 ألفا.



أما بالنسبة لأجهزة سامسونغ وبحسب ما رصد موقع «أثر برس» أصبحت تعرفة جمركة جهاز سامسونغ نوت 20 الترا، بحدود 5 ملايين و568 ألفا وكانت 5 ملايين و173 ألف ليرة سورية.



يذكر أن عددا من مستخدمي الهواتف الجوالة غير المجمركة ذكروا أن رسالة الجمركة السابقة جاءت مع تنويه بأن الأسعار قابلة للتغيير بعد نهاية يوم 18 الجاري، أي يوم أمس.



وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها رفع جمركة الموبايلات دون إعلان رسمي، المرة الأولى خلال شهر سبتمبر 2022 والمرة الثانية في مطلع الشهر الجاري 2023 وكلاهما دون إعلان رسمي.



وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهازا من خارج سورية، فيكون ملزما بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية.



حيث سبق ان تم تحديد 4 شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولارا، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولارا، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولارا، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلا من شريحتين، كما كان معمولا به قبل ذلك.