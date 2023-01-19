أعلنت مجموعة «فايزر» الأميركية العملاقة للأدوية الثلاثاء، أنها ستبيع نحو 500 من لقاحاتها وأدويتها بأسعار تكلفتها للدول الأكثر فقرا، في توسيع لالتزام سابق لها يهدف إلى تخفيف التفاوتات العالمية في مجال الصحة.



في مايو 2022 أعلنت المجموعة في إطار مبادرة تم الإعلان عنها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنها ستزود 45 دولة فقيرة (أي ما يعادل 1.2 مليار شخص) بـ 23 من لقاحاتها وأدويتها الحاصلة على براءة اختراع والمتوافرة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وقالت الشركة في بيان: «ستوسع فايزر حاليا عرضها في إطار الاتفاق لشمل منتجات خارج براءات الاختراع، ما يرفع إجمالي المنتجات المعروضة من 23 إلى نحو 500».



والبيع بسعر التكلفة يعني أن الدول المعنية ستدفع فقط تكاليف التصنيع ونفقات النقل.



وتشمل الأدوية واللقاحات المعنية منتجات «تعالج أو تجنب العديد من التهديدات الكبرى للأمراض المعدية وغير المعدية التي تواجه البلدان المنخفضة الدخل حاليا»، مثل المضادات الحيوية أو العلاج الكيميائي.