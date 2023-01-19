ضرب زلزال بقوة 7 درجات قرب جزر مالوكو شرق إندونيسيا الأربعاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي. وأدى الزلزال إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة رفع في وقت لاحق. وكان مركز الزلزال يقع على بعد 150 كيلومترا شمال غرب جزيرة هالماهيرا شرق إندونيسيا وعلى عمق 48 كيلومترا.

ولم تبلغ السلطات عن ضحايا أو أضرار كبيرة. وحصل الزلزال بعد نحو ساعة من منتصف النهار، وعدلت قوة الزلزال إلى 7 درجات بعدما أبلغ المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي عن قوة 7.2 درجات في وقت سابق. وقال مراسل لوكالة «فرانس برس» بجزيرة موروتاي في أرخبيل مالوكو «شعرنا بالهزة لمدة تتراوح بين 15 و20 ثانية. كانت الهزات طويلة بعض الشيء». وأضاف: «بعض الناس خرجوا لأنهم كانوا خائفين من انهيار المباني».

وقال مركز التحذير من السونامي في المحيط الهادئ التابع لمصلحة الأرصاد الجوية في هاواي، إن «احتمال حدوث موجات سونامي خطرة» قد مر، بعدما كان قد حذر من حصول ذلك على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.