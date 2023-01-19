أعلنت مادونا الثلاثاء، عن جولة عالمية كبيرة مرتقبة لها احتفاء بمسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من أربعة عقود.



وتنطلق جولة نجمة البوب العالمية التي ستشمل 35 مدينة في 15 يوليو في فانكوفر، تليها حفلات في مدن أميركية بينها ديترويت وشيكاغو وميامي ونيويورك، حيث بدأ يسطع نجمها.



وتستكمل الجولة التي تحمل عنوان «ذي سيلبرايشن تور» في أوروبا حتى الخريف، مع محطات في مناطق عدة أبرزها لندن وبرشلونة وباريس، فيما تنتهي الجولة بحفلة في أمستردام الأول من ديسمبر. وأفادت النجمة البالغة 64 عاما بأنباء الجولة في مقطع فيديو فيه إيحاء لفيلمها الوثائقي «مادونا: تروث أور دير» (1991). وتلعب نجمة البوب في مقطع الفيديو اللعبة الشهيرة مع عدد من زملائها المشاهير بينهم ديبلو وجاك بلاك وليل واين وبوب ذي دراغ كوين، الذين سيرافقونها في الجولة.