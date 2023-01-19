

صدر مرسوم رقم 8 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، وجاء فيه:



مادة أولى: يعفى من العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص التالية أسماؤهم:



٭ محمد حمزة إبراهيم البلوشي.



٭ محمد حبيب عبدالله نجم.



٭ سالم مزعل عبدالرزاق نصار.



٭ عذبي فهد الأحمد الصباح.



٭ عبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي.



٭ خليفة علي خليفة الصباح.



٭ أحمد داود سلمان الصباح.



٭ فلاح حجرف كحموم الحجرف.



٭ حمد أحمد راشد الهارون.



٭ رانية ناصر سعد المنيفي.



٭ مبارك فريح مجبل الرشيدي.



٭ سلمان عبدالله فهد الخالدي.



٭ عبدالعزيز جارالله خريص المطيري.



٭ أحمد حسن أحمد حسن عاشور.



٭ بدر بداح محمد المطيري.



٭ حمد محمد عبدالملك الفيلكاوي.



٭ وداد صالح فرحان الظفيري.



٭ حمد عبدالعزيز إبراهيم الناشي.



٭ عدنان عبدالحسين بهروز حسن.



٭ علي عايد عبيد العميرة.



٭ منصور علي وبران سيحان.



٭ ناصر خلف بهلول الشمري.



٭ ابتهال عبدالله مجيم الشلال.



٭ عبدالله مرزوق عبدالله المطيري.



٭ سليمان عبدالرحمن محمد البكر.



٭ غازي شاعي غازي المطيري.



٭ علي عبدالرزاق علي البلوشي.



٭ صقر عبدالرحمن خليل الحشاش.



٭ فارس سياف مهدي المطيري.



٭ مساعد عبدالله عثمان المسيليم.



٭ فؤاد سيد عبدالرحمن سيد يوسف الرفاعي.



٭ دلال أحمد عبدالعزيز المسلم.



٭ بشار عدنان أحمد البغلي.



٭ محمد سلمان محمد عباس حسن.



مادة ثانية: يخضع جميع المعفو عنهم بموجب احكام هذا المرسوم لكل الاجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص لاعتبار العفو او التخفيض كأن لم يكن في حال ارتكاب أي منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي أعفي أو خفضت عقوبته، ليستوفي كامل مدة العقوبة.



مادة ثالثة: على كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.