أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز عبدالغفار أحمد الحمود في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار والذي أقيم يوم الاثنين الماضي تحت إشراف وزارة الــتــجــارة والصناعة.



وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى.



ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة الفوز بمبلغ 10 آلاف دينار ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنـوات.



وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بـمـقـدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصـة الفريدة في حالة توافر رصـيد فـي حـسـابهم بمبلغ 100 دينار فقط.



والبنك الأهلي الكويتي يشجع الجميع على فتح حـسـاب الـفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم الاثنين 23 يناير 2023.



وكلما زادت المبالغ المودعة، كلما زادت فرص الفوز.