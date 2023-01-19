على مسرح نادي اليرموك في منطقة مشرف، سيعلن بنك الخليج اليوم عن صاحب الحظ السعيد رابح الجائزة الكبرى في حساب مليونير الدانة السنوي وقيمتها 1.5 مليون دينار، وذلك في ختام العرض الأول للمسرحية الكوميدية الهادفة «تم الإيداع»، وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة إرنست أند يونغ Ernst & Young، علما أن حفل إعلان الرابح سينقل على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة 360 إف إم وقنوات التواصل الاجتماعي للبنك.



ويواصل «مليونير الدانة»، حساب السحوبات والتوفير الأكثر شعبية في الكويت صنع المليونيرات منذ انطلاقته في 1998، إذ يفخر بنك الخليج بإضافة مليونيرين جديدين إلى قائمة المليونيرات في البلاد سنويا، إذ تم الإعلان عن الرابح الأول بجائزة مليون دينار في السحب نصف السنوي في يوليو الماضي.



وفي إطار دعمه المتواصل للشباب، وضمن الفعاليات النوعية، التي خطط لإقامتها في عام التوفير 2023، قرر بنك الخليج الإعلان عن الرابح بالجائزة الكبرى لحساب مليونير الدانة في ختام مسرحية «تم الإيداع» التي يشارك فيها مجموعة من أبرز المواهب الفنية الشبابية، وبحضور جمع غفير من الشخصيات العامة والاقتصادية في اليوم الأول للعرض، الذي يتواصل على مدى 10 أيام متواصلة.