مهند يوسف: الموسم الأول لبرنامج «إطلاق» ممتد لثلاثة أشهر ونتطلع إلى تكرار مواسم متعددة

خالد الزنكي: يشرفني أن أكون جزءاً من «مارينا ميديا».. ونقدم في البرنامج معلومات مفيدة



عبدالحميد الخطيب



أعلنت «مارينا ميديا» التابعة لشركة «جلف سات» عن اطلاق برنامج «إطلاق» ليكون ضمن باقة برامجها الإذاعية والتلفزيونية للعام الجديد، ومنصة للشباب الباحث عن دخول عالم «البيزنس» من خلال أفكار جديدة والاطلاع على خبرات الآخرين في مجالات عدة، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة لتوسيع قاعدة الشرائح التي تستهدفها في مختلف المنصات التي تتواجد عليها.



وقال الرئيس التنفيذي لـ «مارينا ميديا» الإعلامي مهند يوسف في مؤتمر صحافي، أقيم صباح أمس في استديو (1) بـ «مارينا ميديا»، بمشاركة مقدم وصاحب فكرة البرنامج خالد الزنكي، وحضور «الأنباء» والصحافة المحلية: ان تبني «مارينا ميديا» لفكرة هذا النوع من البرامج يأتي تماشيا مع رؤية الكويت في تمكين الشباب لتحقيق النمو الاقتصادي وليكون اول برنامج يعنى بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتيح لهم مناقشة خطط التطوير المهني ويلهم الآخرين ممن يتطلعون الى دخول هذا المجال من خلال الاطلاع على نماذج لقصص النجاح القائمة لأصحاب هذه المشاريع.



وأضاف مهند: ارتأت «مارينا ميديا» باختلاف اداراتها، سواء ادارة «اذاعة مارينا FM» أو ادارة تلفزيون «المارينا TV» أو ادارة وسائل التواصل الاجتماعي، توسعة رقعة الشرائح المستهدفة من خلال استقطاب شريحة جديدة، ولذلك قامت بدراسة العديد من الأفكار والمشاريع الإعلامية التي تقدم بها العديدون لتستقر على الفكرة التي قدمها الزميل خالد الزنكي وهي فكرة برنامج «إطلاق» الذي يعني بشريحة الاعمال لما لها من أهمية، لاسيما بعد دخول الكويت مرحلة التعافي من تبعات «كوفيد -19»، مشيرا الى ان البرنامج سينطلق رسميا الاربعاء المقبل (25 الجاري) بحيث سيتم بثه أسبوعيا كل اربعاء من الساعة 6 الى الساعة 7 مساء.



وبين الإعلامي مهند يوسف عبدالرحمن ان الموسم الأول للبرنامج سيكون ممتدا لثلاثة اشهر بحيث ينتهي في شهر ابريل، مؤكدا ان «مارينا» تتطلع الى تكرار مواسم متعددة منه انطلاقا من احساسها بأهمية مثل هذه النوعية من البرامج، معربا عن شكره لشركة «U Payment» الراعي الرسمي للبرنامج خلال موسمه الاول، لافتا الى ان الباب مفتوح أما بقية الشركات للدخول في مجال الرعاية للبرنامج.



من جهته، قال صاحب فكرة ومقدم البرنامج خالد الزنكي: أتطلع لإطلاق برنامج مميز بالشراكة مع «مارينا ميديا» التي يشرفني ان اكون جزءا منها، وأتمنى ان يكون برنامجا مميزا يفيد شريحة المشاريع الصغيرة وأي شخص مهتم أو لديه فكرة يسعى إلى تحويلها الى مشروع، كاشفا عن ان البرنامج سيستضيف مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مستدركا: سنستعرض مع الضيوف كيفية تحويل أفكارهم لمشاريع عملية سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية، ومن خلال البرنامج سيتم طرح اسئلة لتبسيط الصورة أمام المتابع الساعي للالتحاق بقطار ريادة الاعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف الزنكي: ما سيميز برنامج «إطلاق» انه سيتناول قضايا لم تتناولها برامج مشابهة من خلال التطرق لمعلومات مفيدة للمهتمين بدخول هذا المجال من نواح تسويقية وليس من نواح فنية فقط، وذلك استنادا الى خبراتي في مجال الأعمال الصغيرة والتسويقية، مشددا على أهمية الجانب التسويقي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأثرها في نجاح المشاريع.