

عقد الاجتماع التنسيقي لنهائي «خليجي 25» في فندق الميلينيوم برئاسة د.حمد بن أحمد الشيباني، رئيس لجنة المسابقات، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي منتخبي العراق ومنتخب عمان. وتم تحديد ألوان الطرفين، وسيلعب العراق باللون الأبيض الكامل ومنتخب عمان باللون الأحمر الكامل.

طاقم تحكيم روماني

أعلنت لجنة الحكام ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25» عن طاقم تحكيم مباراة النهائي، والتي تجمع عمان والعراق على ملعب البصرة الدولي.

حيث أسندت اللجنة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم روماني بقيادة كوفاكس ستيفان، ويساعده مواطناه ماريتيمو فاسيلي وآراتين ميهاي، والحكم الرابع والخامس على التوالي القطريان سلمان الفلاحي وزاهر الشمري. وجاء الفرنسي جيريمي بينارد حكما للفيديو يعاونه كل من المغربي رضوان جيد والسعودي عبدالله الشهري، والبحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام.