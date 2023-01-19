اتخذت اللجنة المنظمة لبطولة «خليجي زين 25» جملة من الإجراءات الاستثنائية من أجل ضمان نجاح المباراة النهائية للبطولة وتفادي السلبيات التي حدثت في المباراة الافتتاحية، من أجل ختام العرس الكروي في أفضل صورة ممكنة تعكس الجهود العراقية التي بذلك لإنجاح البطولة.



وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة أحمد الموسوي: «حفل ختام البطولة الخليجية بالبصرة سيكون غير مسبوق في تاريخ البطولة، حيث تم التركيز على مراسم التتويج، من خلال تجهيز مسرح خاص، ليكون التتويج بشكل احتفالي لم تشهده البطولات السابقة، وبما يليق بالبطل المتوج بالكأس»، مضيفا: «أما الحفل الغنائي فسيكون سريعا ومبسطا، وأفضل عدم الكشف عن هوية المطربين الذين سيشاركون فيه حتى تبقى مفاجأة للجماهير الخليجية».



وأوضح أن التجهيز لحفل الختام بدأ قبل انطلاقة الحدث، حيث تسهر اللجان العاملة على تنفيذ خطة العمل بشكل دقيق، ليكون بحجم النجاح الذي حققه حفل الافتتاح.



وعن الإجراءات المتخذة بخصوص المباراة النهائي في ملعب «جذع النخلة»، أوضح قائلا: «تم عقد اجتماع أمني مع اللجان الفنية والأمنية والمسابقات والإعلامية وباقي اللجان التنظيمية، بهدف التنسيق وتفادي السلبيات التي حصلت.



وتابع أنه سيتم توفير 14 شاشة عملاقة لتركيزها في أماكن مختلفة من محافظة البصرة، وفتح ملعب الميناء أمام المشجعين، من أجل منح الفرصة للجماهير لمشاهدة النهائي بشكل جماعي وفي تجمعات مناطق المشجعين».



كما أضاف أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية بخصوص تسهيل حركة المرور، وتحديد خط سير اللجان التنظيمية والوفود الرسمية وكبار الشخصيات، بالإضافة إلى تحديد عملية بيع تذاكر المباراة النهائية عن طريق النظام الإلكتروني.



وكشف الموسوي عن أن اللجنة المنظمة قررت توجيه الدعوة لعدد من النجوم السابقين للكرة العراقية لحضور المباراة النهائية، وذلك اعترافا بما قدموه من خدمات جليلة للكرة العراقية.



كما أوضح أن اللجنة المنظمة لـ «خليجي 25»، شددت على عملية توزيع الدعوات وتنظيم منطقة كبار الشخصيات في الملعب، حتى تتفادي الاختلالات التي حصلت في المباراة الافتتاحية، وحرصا على ضمان حفل ختام ناجح يكون مسك ختام البطولة الخليجية، ويؤكد قدرة العراق على استضافة اكبر التظاهرات والأحداث الرياضية في المستقبل.