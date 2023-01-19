

تنازل الإسباني رافايل نادال المصنف أول عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بخروجه من الدور الثاني بخسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد 4-6 و4-6 و5-7، فيما بلغت الپولندية إيغا شفيونتيك الأولى عند السيدات الدور الثالث بفوزها على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-2 و6-3 في يوم تأثر برنامجه بهطول الأمطار التي كانت على الموعد مجددا في ملبورن.



وتأثر ابن الـ 36 عاما بالأوجاع التي عانى منها في وركه على الأرجح، ما تسبب بتحقيقه أسوأ نتيجة في البطولات الكبرى منذ خروجه من الدور الأول للبطولة الأسترالية بالذات عام 2016.



وكشف نادال عن أنه غير متأكد ما إذا كانت إصابة عضلية أو في المفاصل لكنها لازمته «منذ أيام عدة»، مضيفا: يكون الأمر محبطا في بعض الأحيان، وأحيانا يكون من الصعب تقبله وأحيانا تشعر بإرهاق كبير جراء ما يخص كل هذه الإصابات، وهذه لحظة صعبة، إنه يوم حزين، وعليك أن تتقبل ذلك والمضي قدما، لم أكن يوما في موقع المتذمر، لقد منحتني الحياة الكثير من الأمور الإيجابية ولا يحق لي التذمر، لكنني مرهق، وحزين وأشعر بالخيبة.



وفتح هذا الخروج المبكر الباب أمام نوفاك ديوكوفيتش لمعادلة رقمه القياسي بعدد الألقاب الكبرى (22)، وذلك بعدما عاد الصربي إلى البطولة الأسترالية هذا العام بعد غياب عن نسخة 2022 على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وعاد الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف سادسا من بعيد للفوز على السلوفاكي أليكس مولتشان وبلوغ الدور الثالث، إذ خسر المجموعتين الأوليين 3-6 و3-6 قبل أن ينتفض ويحسم المجموعات الثلاث التالية 6-3 و6-3 و6-2.



وخلافا للكندي، لم يجد الإيطالي يانيك سينر الخامس عشر صعوبة في بلوغ الدور الثالث بالفوز على الأرجنتيني توماس إيتشيفيري 6-3 و6-2 و6-2، فيما تغلب الأميركي فرانسيس تيافو السادس عشر على الصيني شانغ جونشينغ 6-4 و6-4 و6-1.



وفي منافسات السيدات، لم تجد شفيونتيك صعوبة بالغة في التأهل إلى الدور الثالث بفوزها على أوسوريو 6-2 و6-3.



وتأهلت إلى الدور الثالث أيضا الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة واليونانية ماريا ساكاري السادسة، بفوزهما على البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش 6-2 و7-6 (7-5) والروسية ديانا شنايدر 3-6 و7-5 و6-3 تواليا.