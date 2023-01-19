الحكومة على لسان الشيتان: رفع البديل الإستراتيجي للأجور والمرتبات إلى مجلس الخدمة بعد انتهاء «الديوان» من دراسته

بيان الحركة الدستورية الإسلامية بمناسبة صدور "العفو ": مبادرة كريمة حكيمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تعكس حرص سموه على تعزيز وحدة المجتمع والاهتمام بكل أبنائه وتعبر عن روح التسامح والعلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية والشعب والحرص على تحقيق مصالح الوطن العليا

مرسوم العفو يصدر رسمياً في «الكويت اليوم»

بدء الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري الخاص

إعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف الأسبوع المقبل

"الخدمة المدنية " ينجز الإجراءات التي تستبق مباشرة إعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف

"الدستورية": تأجيل طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى 8 مارس للاطلاع على محاضر التصويت

مريم بندق

شددت مصادر خاصة في تصريحات ل " الأنباء" علي ضرورة أن يتم إجراء تغيير جذري علي نظام الأجور والمرتبات الحالي ، بحيث يتم زيادة الأجر والراتب بشكل يتماشي مع أصحاب التخصصات الفنية والنادرة والعلمية التي مازالت البلاد بحاجة إليها ، فيما يعرف بنظام العرض والطلب ، لأن هذا أساس تعديل التركيبة السكانية.

وأوضحت أنه علي الحكومة أن تشرك المسؤولين الميدانيين لوضع قائمة باحتياجاتهم من التخصصات التي بحاجة إليها بمختلف أنواعها ثم يتم وضع الرواتب حسب الاحتياجات ، محذرة من ربط زيادة الرواتب بالمؤهل العلمي بصفة عامة .



جاء ذلك بمناسبة إعلان الحكومة علي لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان إحالة الدراسة بشأن البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإبداء الرأي تمهيدا لإقرارها.

وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»: تحت عنوان البديل الاستراتيجي للرواتب من ضمن أدوات الحكومة لتدعيم الرفاهية المستدامة للمواطنين ، وأن التردد والبطء الشديد في اتخاذ القرار أديا إلى الأزمة الحالية ، قال الوزير الشيتان إن الدراسة بشأن البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات جاءت في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2022-2026) تحت عنوان (القوى العاملة). وذكر أن الخطة الزمنية لتطبيق البديل الاستراتيجي وفقا للدراسة تشمل ثلاث مراحل وسيتم البدء بالإجراءات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى بعد إقرار مجلس الخدمة المدنية للدراسة.



من ناحية أخرى ، صدر مرسوم العفو في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم " في عدد خاص أمس.



هذا ورحبت الحركة الدستورية الإسلامية " حدس " بصدور العفو ، مؤكدة

ان العفو مبادرة كريمة حكيمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تعكس حرص سموه على تعزيز وحدة المجتمع والاهتمام بكل أبنائه وتعبر عن روح التسامح والعلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية والشعب والحرص على تحقيق مصالح الوطن العليا.



و علي صعيد ديوان الخدمة المدنية سيعلن اليوم ترتيب المسجلين للتوظيف في المرحلة ال 81 علي ان يعلن دفعة جديدة من المرشحين للعمل الأسبوع المقبل.

تأكيداً لما انفردت بنشره «الأنباء»: تحت عنوان البديل الاستراتيجي للرواتب من ضمن أدوات الحكومة لتدعيم الرفاهية المستدامة للمواطنين: الشيتان يعلن إنجاز دراسة «الأجور والمرتبات» الجديدة وإحالتها إلى «الخدمة المدنية» لإقرارها

تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره الثلاثاء 17 الجاري تحت عنوان «زيادات الحكومة مطروحة قبل تقارير القروض ومحالة من الحكومة إلى المجلس في برنامج عملها بالتفصيل ومنها زيادة الرواتب الأساسية فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للرواتب ولكن البطء الشديد والتردد في اتخاذ القرار أديا إلى الأزمة »، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أنه أحال الدراسة بشأن (البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات) المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإبداء الرأي تمهيدا لإقرارها، والتي جاءت في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 (2022-2026) تحت عنوان «القوى العاملة».

براك الشيتان: الدراسة بشأن "البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات" أحيلت لمجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإقرارها

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان إنه أحال الدراسة بشأن (البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات) المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإبداء الرأي تمهيدا لإقرارها.

وأضاف الوزير الشيتان اليوم الأربعاء أن الدراسة بشأن (البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات) جاءت في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2022-2026) تحت عنوان (القوى العاملة).

وذكر أن الخطة الزمنية لتطبيق البديل الاستراتيجي وفقا للدراسة تشمل ثلاث مراحل وسيتم البدء بالإجراءات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى بعد إقرار مجلس الخدمة المدنية للدراسة.



صدر مرسوم العفو رسمياً في «الكويت اليوم» وفيما يلي الأسماء :

1- محمد حمزة إبراهيم البلوشي

2- محمد حبيب عبدالله نجم

3- سالم مزعل عبدالرزاق نصار

4- عذبي فهد الأحمد الصباح

5- عبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي

6- خليفة علي خليفة الصباح

7- أحمد داود سلمان الصباح

8- فلاح حجرف كحموم الحجرف

9- حمد أحمد راشد الهارون

10- رانية ناصر سعد المنيفي

11- مبارك فريح مجبل الرشيدي

12- سلمان عبدالله فهد الخالدي

13- عبدالعزيز جارالله خريص المطيري

14- أحمد حسن أحمد حسن عاشور

15- در بداح محمد المطيري

16- حمد محمد عبدالملك الفيلكاوي

17- وداد صالح فرحان الظفيري

18- حمد عبدالعزيز إبراهيم الناشي

19- عدنان عبد الحسين بهروز حسن

20- علي عايد عبيد العميرة

21- منصور علي وبران سيحان

22- ناصر خلف بهلول الشمري

23- إبتهال عبدالله مجيم الشلال

24- عبدالله مرزوق عبدالله المطيري

25- سليمان عبدالرحمن محمد البكر

26- غازي شاعي غازي المطيري

27- علي عبدالرزاق علي البلوشي

28- صقر عبدالرحمن خليل الحشاش

29- فارس سياف مهدي المطيري

30- مساعد عبدالله عثمان المسيليم

31- فؤاد سيد عبدالرحمن سيد يوسف الرفاعي

32- دلال أحمد عبدالعزيز المسلم

33- بشار عدنان أحمد البغلي

34- محمد سلمان محمد عباس حسن

بدء الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري الخاص

كشفت مصادر مطلعة لـ " الأنباء" أنه تمت إنهاء إجراءات الإفراج اليوم عن 9 من المحكومين المشمولين بمرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023 الذين كانوا يقضون العقوبة في السجن المركزي.

بيان الحركة الدستورية الإسلامية بمناسبة "العفو": مبادرة كريمة حكيمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تعكس حرص سموه على تعزيز وحدة المجتمع والاهتمام بأبنائه وتعبر عن روح التسامح والعلاقة بين القيادة السياسية والشعب وتحقيق مصالح الوطن العليا



• نتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء

• المبادرة أشاعت الفرح والبهجة لدى المشمولين وعائلاتهم وجميع الشعب الكويتي ونتقدم بالتهنئة للجميع

• ندعو أن يشمل العفو بقية المستحقين في أقرب وقت ممكن حتى تكتمل الفرحة

• نحث الجميع على التوافق و تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق مطالب وطموحات الشعب الكويتي

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية " حدس " بيانا بمناسبة صدور العفو الأميري الكريم .

وجاء في البيان : مبادرة كريمة حكيمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تعكس حرص سموه على تعزيز وحدة المجتمع والاهتمام بكل أبنائه وتعبر عن روح التسامح والعلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية والشعب والحرص على تحقيق مصالح الوطن العليا

وأضاف البيان : نتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء.

وأكد البيان على أن المبادرة أشاعت الفرح والبهجة لدى المشمولين وعائلاتهم وجميع الشعب الكويتي، ونتقدم بالتهنئة للجميع وندعو أن يشمل العفو بقية المستحقين في أقرب وقت ممكن حتى تكتمل الفرحة، نحث الجميع على التوافق و تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق مطالب طموحات الشعب الكويتي

وفيما يلي نص البيان :

قال تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله..) «الشورى الآية 40».

تلقينا ببالغ التقدير والامتنان المرسوم الأميري السامي الخاص بالعفو عن مجموعة من أبناء الكويت في إطار مبادرة كريمة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وهي خطوة أشاعت أجواء الفرح والبهجة ليس فقط لدى المشمولين وعائلاتهم، وإنما للشعب الكويتي كافة، كما أنها مبادرة حكيمة تعكس حرص سموه على تعزيز وحدة المجتمع الكويتي والاهتمام بكل أبنائه، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، داعين المولى عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم.

كما نتقدم بالتهنئة لجميع من شملهم هذا العفو ولعائلاتهم الكريمة، وندعو لأن يشمل بقية المستحقين من أبناء الكويت في أقرب وقت ممكن حتى تكتمل الفرحة لجميع أطياف المجتمع، وفي ذلك تأكيد على أن الكويت وكما كانت دائما تتسع لجميع أبنائها وتحرص على مستقبلهم ومصالحهم.

إن الحركة الدستورية الإسلامية تثمن مبادرة العفو الأميرية وتعدها تعبيرا عن روح التسامح والتآلف التي جُبل عليها المجتمع الكويتي وعلى العلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية والشعب الكويتي، كما تؤكد هذه المبادرة الكريمة الحرص في تحقيق مصالح الوطن العليا، وإنها جاءت لتطوي صفحة من تاريخ الكويت السياسي وتفتح أخرى عنوانها المصالحة الشاملة والتعاون والوحدة والتفاهم لما فيه خير الكويت وأبنائها.

وتدعو الحركة بهذه المناسبة الجميع الى الاستفادة من دروس المرحلة الماضية بما يعزز قيم التعاون لما فيه خير الكويت وتنميتها ونهضتها، كما تحث الجميع على تغليب المصلحة الوطنية وعلى التوافق بما يحقق طموحات ومطالب الشعب الكويتي.

حفظ الله الكويت، ووفقنا جميعا لما فيه الخير.



إعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف الأسبوع المقبل

قالت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، إن العمل يتم على قدم وساق لاستكمال إجراءات الإعلان عن دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف على مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

وطمأنت المصادر الراغبين في التوظيف بأن الترشيح يتم حسب ضوابط رسمية لإعطاء كل ذي حق حقه من دون أي استثناءات أو تجاوز لترتيب المسجلين في قائمة التوظيف.



"الخدمة المدنية " ينجز الإجراءات التي تستبق مباشرة إعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف

أنجز ديوان الخدمة المدنية الإجراءات التي تستبق مباشرة إعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف، معلنا أن ظهور ترتيب المسجلين الباحثين عن عمل للفترة (81) غداً الخميس، وموضحا أن التعرف على التسجيل سيتم عبر موقع الديوان الإلكتروني ⁦‪portal.csc.gov.kw