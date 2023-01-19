في اطار مساعيه للعودة الى البيت الأبيض، يستعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للعودة إلى أسلحته المفضلة وهي مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما «تويتر وفيسبوك».



وبعدما استعاد حسابه على «تويتر» عقب تسلم مالكه الجديد ايلون ماسك، قالت محطة «ان بي سي نيوز» الأميركية، ان حملة ترامب الانتخابية قدمت طلبا للشركة المالكة لفيسبوك برفع الحجب عن حسابه المحظور اثر هجوم انصاره على مبنى الكابيتول قبل عامين. ونقلت المحطة عن أحد مستشاري ترامب قوله «نخوض معركة مع فيسبوك لو رفض إعادة الحساب المحظور»، ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون سيضغط على فيسبوك لإعادة حساب ترامب.