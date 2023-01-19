أفاد مصدر طبي عراقي اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة بالعراق.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "التدافع بين المشجعين فى محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص واصابة العشرات.

وأضاف المصدر أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".

وبحال عدم صدور قرار بتأجيلها ستقام اليوم مباراة المنتخب العراقي أمام عُمان في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي.

هذا، ووصل رئيس الوزراء العراقي محافظة البصرة ويعقد اجتماعا عاجلا مع مسؤولي الأمن.

وأعلن محافظ البصرة انه سيتم إلغاء مباراة النهائي إذا استمر التدافع في المدينة التي غصت بوصول ١٥٠ الف شخص يريدون حضور المباراة.