قرر الاتحاد العماني لكرة القدم دعم نظيره العراقي في أزمة نهائي خليجي 25 بين المنتخبين اليوم الخميس، بعدما جلست الجماهير العراقية التي دخلت الملعب في المقاعد المخصصة للجماهير العمانية.

وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن مباراة نهائي بطولة خليجي 25 بين العراق وعمان ستقام في موعدها الطبيعي والملعب المقرر إقامتها عليه، بعد أزمة احتشاد الجماهير ووفاة مشجع إثر التدافع.

وأفاد الاتحاد العماني في بيان جاء على النحو الآتي: «بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عمان وحفاظا على سلامة الجماهير العمانية، ودعما للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي، فقد تقرر عودة الجمهور الموجود في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عمان. كما ننوه للجماهير المتواجدة في محيط الملعب بعدم القدوم للستاد، وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير».

واحتشد أكثر من 150 ألف مشجع من الجماهير العراقية في محيط ملعب البصرة الدولي المقرر أن يستضيف نهائي خليجي 25.

وجاء بيان الاتحاد العراقي على النحو الآتي: «يؤكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن المباراة النهائية لبطولة خليجي 25، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمة في موعدها المحدد في الساعة السابعة مساء في ملعب البصرة الدولي. وندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحضور لملعب المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكل الأمثل في اختتام بطولة خليجي 25».

وكان قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي قد أعلن في وقت سابق السيطرة على الزحام أمام ملعب البصرة الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الماجدي القول إن القوات الأمنية سيطرت على الزحام وإن الجماهير بدأت بالانسحاب نحو بوابات الخروج ما نتج عنه انخفاض الضغط على بوابات الدخول.