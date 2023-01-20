تقام اليوم الجمعة الجولة الرابعة من بطولة الكويت للزوارق السريعة التي ينظمها النادي البحري الرياضي تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة، حيث ستنطلق منافسات الجولة لفئاتها الثلاث بدءا من الساعة 10 صباحا في المنطقة البحرية للمارينا كريسنت في شارع الخليج العربي بالسالمية على ان تختتم الساعة 3 عصرا حيث مراسم التتويج.



وكانت الجولة الأولى قد أقيمت في 9 ديسمبر الماضي وحقق فيها المتسابق المخضرم أحمد الفصام ومساعده ناصر الفصام المركز الأول في فئة الكلاسP للزوارق من 19 إلى 25 قدما، والمتسابق خالد كرم ومساعده عادل الشريدة المركز الأول في فئة الكلاس N للزوارق من 27 إلى 32 قدما، فيما أقيمت الجولة الثانية يوم 6 الجاري وحقق فيها البطل العالمي بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي المركز الأول في فئة الكلاسP، كما حقق أحمد الفصام ومساعده برجس الجبر المركز الأول في فئة الكلاس B للزوارق من 21 إلى 27 قدما وحقق المتسابق محمد جمعة ومساعده سالم الهاجري المركز ألأول في فئة الكلاس N فيما استطاع ناصر الخضرا ومساعده مشعل المسباح تحقيق المركز الأول في السباق المؤجل من الجولة الأولى لفئة B.



وواصل البطل العالمي بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي تألقهما في الجولة الثالثة الماضية التي أقيمت الجمعة الماضي بتحقيق المركز الأول في فئة P وفاز خالد كرم ومساعده عادل الشريدة بالمركز الأول في فئة B فيما فاز المتألق محمد تركي جمعة ومساعده سالم الهاجري بالمركز الأول في فئة N.