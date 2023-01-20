الدوحة - فريد عبدالباقي



حجز المنتخب القطري للبولينغ مقعده في بطولة العالم «الكويت 2023» التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 26 أكتوبر المقبل. وجاء تأهل قطر بعد أن حصدت المركز الثامن خلال مشاركتها في منافسات النسخة الـ 26 لبطولة آسيا للبولينغ لمنتخبات الرجال التي أقيمت في هونغ كونغ بداية من 8 الجاري واختتمت بمشاركة 95 لاعبا يمثلون 16 دولة.



وضم المنتخب القطري المشارك في البطولة كلا من اللاعبين: يوسف الجابر، وجاسم المريخي، ومنصور الهاجري، وأحمد الرويلي، وبدر السادة، وناصر السحوتي.



وترأس بعثة المنتخب، عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للبولينغ سعيد الهاجري، وضم الوفد كلا من إداري بالاتحاد خليفة الكبيسي، والمدرب الأرجنتيني بيدرو ميراني.



وينص نظام البطولة على تأهل الدول الثماني الأولى من المجموع العام على مستوى قارة آسيا للمشاركة في بطولة العالم، حيث حلت ماليزيا بالمركز الأول، وكوريا الجنوبية بالمركز الثاني، وسنغافورة بالمركز الثالث، وهونغ كونغ رابعا، والإمارات خامسا، وتايلند سادسا، ومكاو سابعا، وقطر ثامنا للمجموع العام لبطولة آسيا، لتتأهل هذه الدول الـ 8 إلى بطولة العالم «الكويت 2023».