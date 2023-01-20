[email protected]



يسميها الطليان (نابل) وبالإيطالية: Napoli وهي ثالث أكبر مدن إيطاليا بعد روما وميلانو.









وصلنا صباح الأربعاء 18 يناير 2023 مدينة نابولي والتي يبلغ عدد سكانها: 3.85 ملايين (ثلاثة ملايين و85 ألف نسمة) حسب إحصاء 2018. ميناؤها ذو إطلالة تجمع العراقة والسبق الحضاري لكثرة الحاويات القادمة من ارجاء العالم.



سميت بمملكة نابولي ودولة النبطان وهي مملكة برزت في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الإيطالية وكانت ما تبقى من مملكة صقلية القديمة بعد انفصال جزيرة صقلية في 1282 ثم برزت باسم مملكة صقلية ثم الحقت بها تسمية نابولي لتميزها عن النظام الحاكم القائم في جزيرة صقلية.



تستحق مدينة نابولي (العنوة) لأنها تجمع سحر العالم القديم والملامح العصرية الآن وتبرز في البناء المعماري العصري وتتميز الآن كونها واحدة من اقدم المدن الأوروبية، حيث تضم كثيرا من الآثار والمعالم التاريخية ما جعلها تبرز على المدن الأخرى في إيطاليا.



اشتهرت نابولي على مدار التاريخ بأنها المدينة الساحرة موطن صناعة البيتزا.



عزيزي القارئ، جميلة هي نابولي بكل مقوماتها السياحية وإرثها التاريخي، ولعل تجربة مطاعمها مرة في العمر تجربة تستحق العناء خاصة وأنت تشم البيتزا وكل أنواع الطاجن الإيطالي والمعكرونات والباستا ويمكنك ان تشاهد القلاع والمتاحف وتسمع كل انواع الموسيقى في شوارعها وحواريها من الأفراد أو الفرق المتنوعة.



المدن الإيطالية



يوفر لك الكروز البحري فرصة في عمرك للاطلاع على المدن الإيطالية الجميلة مثل: فلورنسا - ميلانو - روما والبندقية.



وتتنوع هذه المدن التاريخية بعبق التاريخ وخاصة القلاع والحصون وايضا دور الأزياء والفن والرياضة.



زيارة لجنوة ولاسبيتسيا ونابولي ومايوركا تجعلك تعاود الحنين لزيارتها.













ما يميز نابولي!



تعد نابولي من أكبر المدن الإيطالية وتتميز بمزيجها السياحي وسحر أماكنها القديمة وملامح جنباتها بالبناء العصري.



تعتبر نابولي من اقدم مدن اوروبا وتزخر بالكثير من المعالم الفنية والمعمارية والحضارية والسياحية والرياضية والأثرية وفيها بركان، كما تضم عددا كبيرا من الكنائس والقصر الملكي وجزيرتي كابري واسكيا المتجاورتين، صنفتها اليونسكو في قائمة التراث العالمي وفيها مدينة بومبي الأثرية. كما ان نابولي كانت من اراضي الدولة العثمانية لمدة قصيرة. عدد سكانها 966144 نسمة حسب إحصاء 2018.



مدينة عشاق الأطعمة



وأنا أجوب المدينة لاحظت لهف السياح على تجربة (المطبخ النابولي) حيث تتميز نابولي بأنها الوجهة الأولى لعشاق الأطعمة الإيطالية مثل البيتزا والباستا والمعكرونات وفي السابق كان الطعام في نابولي يسلق في افران الحطب مما يجعل رائحة البيتزا المطهوة في افران الحطب مكان تجريب طبخ النار الخشبية ما جعل اليونسكو تسجلها احد أماكن التراث العالمي.



معالم جذب



تزخر نابولي بأنها تملك عددا كبيرا من مطاعم البيتزا الرائعة وهناك تحفة معمارية بنيت على الطراز الباروكي تعود الى القرن السادس عشر، كما توجد كاتدرائية دوومو: Duomo الرومانية التي انشئت في القرن الثالث عشر.



وهناك مدينة بومبي التاريخية الأثرية وتجسد الفن الروكوكو المعماري.



خليج نابولي بنخله الباسق طريق ممتد يشجعك على المشي وأنت تشاهد الشروق او الغروب بجوار خليج نابولي الساحر.



عربنا!



يعتاد المسافرون العرب تسلق جبل فيزوف أو يزورون الأماكن السياحية في نابولي ونقاط الاهتمام مثل اماكن الترفيه والمعالم التاريخية والواجهة البحرية والشواطئ خاصة في الصيف.



كما يوفر متحف نابولي الأثري الوطني فرصة لزواره لمعرفة تاريخ نابولي اضافة الى التسوق خاصة قطاع الأزياء والملابس والأحذية والعطور والتحف والمشغولات اليدوية الغالية.

















سوق بورتا!



زرت سوق بورتا وشاهدت عمليات بيع الخضار والفاكهة والأسماك بمختلف أنواعها، حيث تتوافر في سوق بورتا نولانا وهناك تستطيع ان تحصل على الأسماك الطازجة او المملحة.



تسوق نابولي



تستطيع في الفترة التي تتوقف بها سفينتك (اكروزك البحري) أن تنزل نابولي وتتجول في الاسواق المحيطة بالميناء وهناك المئات من المتاجر المتخصصة والراقية ومحلات التحف او الملابس القديمة والهدايا او المحلات التي تبيع الماركات العالمية.



من الأسواق التي تستطيع زيارتها سوق (فياتوليدو) وهو من الشوارع الرئيسية في المدينة وستجد محلات قديمة والتجزئة ومحطة المترو.







مقاطعة شيا



منطقة شيا: Chiaia District شارع رئيسي للتسوق، فيه كثير من العلامات التجارية الفاخرة والبوتيكات الراقية التي تمتد على طوال الشارع وهو من الشوارع المهمة للمهتمين بتجربة التسوق باستمتاع وتنوع فريد.



سوق بوجيوريل



يشتهر سوق بوجيوريل بمنتجاته الجلدية الفاخرة من ملابس وأحذية وحقائب والتي لها علامة وماركة عالمية.



في هذا الشارع هناك اكثر من 500 متجر منتشرة في جميع انحاء الشارع تقدم لك كل متطلباتك التسويقية وفيه ايضا العديد من المطاعم المشهورة والكافيهات والأكشاك.



سوق أكواريا



يعتبر سوق Acurreia احد افضل الاسواق النابولية لبيع الجلود المعروضة في نابولي وايطاليا ويعرض كثير من المشغولات الايطالية الشهيرة التي عرف بها الطليان خاصة الحقائب والأحذية والملابس والأحزمة والقفازات والسلاسل.



أفضل شهر لزيارتها



سألت العاملين في الكروز البحري وأصحاب المحلات التي دخلتها عن افضل وقت لزيارة نابولي فقالوا جميعا في شهر ابريل اي الربيع والصيف ويستطيع الزائر في هذا الوقت ان يحصل على خصومات ممتازة، حيث تعتبر نابولي احد ابرز المدن المشهورة بوجود كثرة من الزوار والسياح والذين يقصدونها في هذه الفترة للتسوق والسياحة.



تفوق نابولي!







ساحرة نابولي يأخذك الوقت ما لم تتدارك نفسك فهي متعددة الجوانب السياحية من حيث الملبس والمأكل والمشرب.



نظرة واحدة على ميناء نابولي تعرف حجم البضائع الواصلة والمصدرة من وإلى هذا البلد الحيوي بكل فعالياته.



تتيح لك نابولي كل انواع المواصلات بدءا من النقل البري والجوي والقطار وحتى الدراجة النارية والدراجة الهوائية.



تتميز بكل انواع التاريخ والحضارات والمعالم التاريخية والأثرية والقطاع والمتاحف وتجمع القديم مع الحداثة ولعل ابرز المتناقضات هو استشعار الطابع العربي الأصيل في شوارعها ونخلها.



ما أجمل ان تزور قلعة ديلوفو او نوفو والتذكرة 5 يورو ومدة الزيارة ساعتان.



عجيبة أنفاق نابولي والقصور الملكية التاريخية والمتاحف خاصة متحف نابولي الوطني.

مارادونا والبيتزا!

إذا زرت نابولي ولم تتناول البيتزا الإيطالية الشهيرة فلقد طافك المطبخ الإيطالي!

كل السواح حريصون على قضم قطع من البيتزا بالجبن او الخضار التي اعطت نابولي شهرة عالمية وصلت الى كل سياح العالم.

بالفعل جلست في مطعم البيتزا مع هؤلاء السياح وأكلنا بيتزا لذيذة ومقرمشة!

ولفت نظري ان كل محلات السوفير (التذكاريات) تعرض اما صور دييغو مارادونا او تذكارياته المختلفة.

يقول جولي البنغالي العامل في احد محلات السوفير (التذكاريات) إن الشعب الإيطالي يحب ويعشق نادي نابولي ومارادونا لعب لهذا النادي العريق الذي تأسس في 1926 وعندما وصل مارادونا ولعب وقف مع صفوف العمال والفقراء وتبرع لهم فصار الشعب الايطالي يعشقه لهذا الدور الانساني.



محطتنا القادمة مايوركا