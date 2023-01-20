أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عن منحها الامتياز الاستكشافي (PL 1174S) من قبل وزارة البترول والطاقة النرويجية، وذلك بعد جهود ناجحة بذلتها شركتها التابعة كوفبك النرويج المحدودة وذلك خلال جولة المزايدة على الامتيازات الاستكشافية (Awards in Predefined Areas 2022)، وقد بلغت حصة كوفبك في الامتياز 20% بينما بلغت حصة (Equinor)، المشغل 60% و(Petoro) %20.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية محمد الحيمر إن هذا الامتياز قد يسهم في دعم الإنتاج وإمكانيات حقول سليبنر في تلك المنطقة، هذا ويشمل برنامج العمل، الذي يمتد لأكثر من 7 سنوات خلال مراحل الاستكشاف، معالجة البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد خلال أول عامين من مرحلة الدراسة واتخاذ القرار ببدء عمليات الحفر أو الانسحاب من الامتياز في المرحلة التالية التي تبلغ مدتها سنتين والتي تشمل أيضا حفر بئر الالتزام. إضافة إلى ذلك، سيتم توقيع اتفاقية الامتياز قريبا بين الشركاء في هذا الامتياز الاستكشافي ووزارة البترول والطاقة النرويجية.



جدير بالذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية هي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهي شركة بترول عالمية تعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خارج الكويت.