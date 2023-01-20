علاء مجيد



رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.79% وبقيمة 400 مليون دولار لتبلغ 50.7 مليار دولار، مقارنة بـ 50.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر، كما زادت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2022 بنسبة 9.26% وبقيمة 4.3 مليارات دولار، مقارنة بـ 46.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.



وعلى صعيد سنوي، فقد رفعت الكويت حيازتها من السندات الأميركية بقيمة 4.4 مليارات دولار وبنسبة 9.5% مقارنة بـ 46.3 مليار دولار في نوفمبر 2021، وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 11.14 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 39.56 مليار دولار، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية بالسندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها، حيث تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات، وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



وقد حصلت الكويت على المركز الثالث عربيا بعد السعودية التي احتلت المركز الأول عربيا باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 121.4 مليار دولار، مقارنة بـ 120.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي منها 103.44 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و17.99 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



كما رفعت الإمارات من استثماراتها خلال شهر نوفمبر لتصل الى 59.91 مليار دولار مقارنة بـ 53.9 مليار دولار في أكتوبر الماضي منها 48.48 مليار دولار سندات طويلة الأجل و11.43 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



كما زادت قطر من حيازاتها في السندات الأميركية باستحواذها على 10.62 مليارات دولار وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 6.44 مليارات دولار في أكتوبر الماضي.



بينما تراجعت عمان في حيازتها من السندات الأميركية خلال نوفمبر الماضي لتصل الى 6.87 مليارات دولار مقارنة بقيمة 6.95 مليارات دولار في أكتوبر الماضي منها 6.69 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و177 مليون دولار سندات قصيرة الأجل.



كما خفضت البحرين من استثماراتها في السندات الأميركية لتصل الى 1.48 مليار دولار في شهر نوفمبر مقارنة بـ 2 مليار دولار في أكتوبر الماضي منها 1.24 مليار دولار سندات قصيرة الأجل و236 مليون دولار سندات طويلة الأجل.



الصدارة يابانية



وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر الثاني والأربعين على التوالي على المركز الاول خلال شهر نوفمبر بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1082.2 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 1064.4 مليار دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 870 مليار دولار متراجعة عن أكتوبر الماضي البالغة 877.8 مليار دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 645.8 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 641.3 مليار دولار.