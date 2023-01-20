وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في مقرها بالكويت مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات اليونانية (ECG)، وذلك للتعاون وتبادل المعلومات فيما بين الطرفين في مجال دعم وتشجيع التجارة والاستثمار بين الكويت واليونان. وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة مديرها العام عبدالله أحمد الصبيح، ونيابة عن وكالة ائتمان الصادرات اليونانية كونستانتينوس فراجكوجيانيس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح.



من جانبه، رحب مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عبدالله أحمد الصبيح بالتعاون مع وكالة ائتمان الصادرات اليونانية وتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الكويت والدول العربية وكذلك صادرات الكويت والدول الأعضاء لمختلف أنحاء العالم.



وأشار الصبيح إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز ودعم العلاقات التجارية بين الكويت واليونان وتبادل المعلومات عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة والجديدة والمحتملة، وكذلك استكشاف الفرص المتبادلة في كل من خدمات التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك للتصدير والاستثمار، وتبادل المعلومات التجارية والائتمانية. من جهته، رحب كونستانتينوس فراجكوجيانيس- نائب وزير الخارجية للديبلوماسية الاقتصادية والانفتاح بتوقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري فيما بين الكويت واليونان.