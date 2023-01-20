محمود عيسى



أوضح تقرير صادر عن بنك «بي ان بي باريبا» ان انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولارا سيدفع الكويت للاقتراض لسد فجوة التمويل اللازم لتغطية التزاماتها في الميزانية وحساباتها الجارية، شأنها في ذلك شأن معظم دول الخليج، متوقعا ان يبلغ سعر التعادل للكويت عند 88.4 دولارا بالسنة المالية 2023-2024، وهو اعلى سعر تعادل متوقع بين دول الخليج. ونقل موقع «زاوية» عن التقرير قوله ان البنك يستثني من تقديراته السابقة كلا من الإمارات وقطر بسبب أوضاعهما التمويلية التي ستبقى مريحة بالعام الحالي نظرا لقدرتهما على تحمل انخفاض النفط إلى 80 دولارا للبرميل، وبالتالي ستتمتعان بفوائض تمويل خارجي، مع الأخذ في الاعتبار تقديرات سعر التعادل المتدنية بالنسبة للبلدين بواقع 46.1 دولارا و46.5 دولارا على التوالي.



وفي سياق تفسيره لهذه التوقعات، قال معد التقرير الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي محمد عبدالمجيد: «باستثناء قطر والإمارات، فإننا نقدر أن بقية دول مجلس التعاون ستحتاج لارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار أو أكثر إذا أرادت العودة لبناء فوائض».



ويتوقع البنك تدني أسعار النفط إلى معدل يبلغ في المتوسط 96 دولارا للبرميل في عام 2023، بانخفاض عن 103 دولارات للبرميل في عام 2022.



وألمح التقرير إلى أن انخفاض سعر برميل النفط عن 80 دولارا، سيضطر كلا من السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين للعودة إلى الاقتراض لسد الفجوات المالية والتمويلية سواء في الميزانية أو الحساب الجاري.



وختم الموقع بالقول انه عند تحرير هذا المقال بلغ سعر خام برنت في العقود المستقبلية 87 دولارا.