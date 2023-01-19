إضافة ربات البيوت إلى «عافية» .. جارٍ التنفيذ

"المالية البرلمانية": سحب تقرير شراء القروض مقابل التزام الحكومة بزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وتحسين مستوى المعيشة وإلغاء الفوائد الفاحشة على الاستبدال

بالفيديو.. الراغبون في التوظيف الحكومي: طبقوا هذه الخطوات لمعرفة الموعد التقريبي للترشح للعمل

”التواصل الحكومي": هذا هو الهدف من مشروع" المكشات " .. ويفتتح منتصف فبراير في الصليبخات مقابل البحر ويستوعب 1500 زائر يومياً



مريم بندق

حسمت الحكومة أمرها وأعلنت البدائل الأفضل مباشرة ومنها العفو والبديل الإستراتيجي للرواتب ، مما أدي إلى قرار اللجنة المالية البرلمانية سحب تقرير شراء القروض مقابل التزام الحكومة بزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وتحسين مستوى المعيشة وإلغاء الفوائد الفاحشة على الاستبدال.

من جانبها أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن الحكومة سباقة في إعلان تعهدها رسميا منذ نوفمبر برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وزيادة الأجور والمرتبات من خلال مشروعي قانون ، وتحسين معيشة أصحاب الظروف الصعبة من المطلقات والأرامل والمتعثرين في تسديد القروض بقرارات من وزارتي الشؤون والمالية ،

كاشفة عن أن الحكومة تعهدت رسميا بذلك ، حيث ورد في برنامج عملها الذي قدمته في 28 نوفمبر الماضي لمجلس الأمة جميع الأدوات التشريعية المطلوبة للفئات مثل المتقاعدين والموظفين والحاصلين علي مساعدات اجتماعية والمتعثرين من تسديد القروض.

ويأتي حسم الحكومة استجابة لما نشرته " الأنباء" في 17 الجاري تحت عنوان " زيادات الحكومة مطروحة قبل تقارير القروض " ومحالة إلى المجلس في برنامج عملها إلى جانب مساعدات "الشؤون "ودعوم " المالية " ، ولكن البطء الشديد والتردد في اتخاذ القرار أديا إلى الأزمة ، وجاء الحسم الحكومي سريعا جدا متمثلا في الإعلان رسميا مساء اليوم ذاته اعتماد مجلس الوزراء مرسوم العفو الأميري الخاص ، وأمس الأول تم نشر أسماء المشمولين في ملحق خاص من جريدة "الكويت اليوم ".



وتأكيدا لما انفردت " الأنباء"بنشره في 15 الجاري تحت عنوان "لدي الحكومة 6 بدائل لجميع فئات المواطنين" منها البديل الاستراتيجي للرواتب ، وفي 16 الجاري نشرت " الأنباء" تحت عنوان " 3 خيارات أمام الحكومة منها إعلان البدائل الأفضل مباشرة " ، فقد أعلن نائب رئيس الوزراء وزير ألدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في 18 الجاري إنجاز ديوان الخدمة المدنية البديل الاستراتيجي للرواتب.

ويتبقي الآن خصوصا مع توافق السلطتين علي استعجال زيادة المتقاعدين تأكيدا لما نشرته "الأنباء "في 10 يناير تحت عنوان " توافق السلطتين .. استعجال زيادة المتقاعدين "



أن يتم استعجال تحويل التوافق إلى تقرير يرفع إلى مجلس الأمة و استعجال اللجان لإنجاز مشروع قانون زيادة معاشات المتقاعدين بحسب مانشر في " الأنباء" 8 الجاري بعنوان " زيادة المتقاعدين والرواتب لإدراجهما في ميزانية 2023-2024 ، مع المرونة الكافية لإعطاء كل ذي حق حقه".

و أما بالنسبة للمتعثرين في تسديد القروض ، فأمر الحكومة معلن وواضح ، فقد طرحت الحكومة مطلبين لرفع المعاناة علي لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتخطيط العمراني عمار العجمي هما : تمكينها من تقديم بياناتها و التوافق مع المجلس ، وسيتم ذلك من خلال صندوقي الأسرة والمتعثرين.

إضافة ربات البيوت إلى «عافية» .. جارٍ التنفيذ

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء"، أن إضافة ربات البيوت إلى تأمين «عافية» جارٍ التنفيذ بعد تعديل نص الاقتراح وإحالته للحكومة.

الحكومة سبّاقة في إعلان تعهدها رسمياً منذ نوفمبر برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وزيادة الأجور والمرتبات من خلال مشروعي قانون .. وتحسين معيشة أصحاب الظروف الصعبة من المطلقات والأرامل والمتعثرين في تسديد القروض بقرارات من "الشؤون" و"المالية"

أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، أن الحكومة سباقة في الإعلان رسميا عن رغبتها في زيادة الرواتب، ورفع سقف الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وتحسين معيشة أصحاب الظروف المعيشية الصعبة من المطلقات والأرامل والمتعثرين في تسديد القروض من خلال أدوات تشريعية.



وكشفت المصادر عن أن الحكومة تعهدت رسميا حيث ورد في برنامج عملها الذي قدمته في 28 نوفمبر الماضي لمجلس الأمة، مشروع قانون البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات علي أساس من التأهيل والكفاءة والخبرة إلى جانب الشهادات الدراسية، ومشروع قانون لتنفيذ استراتيجية دعم المتقاعدين وتطوير مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجوهر المشروع رفع سقف الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة متدرجة للشرائح الأخرى فضلا عن دعم معنوي للمتقاعدين.



وأضافت قائلة: هذا إلى جانب تحسين ودعم أصحاب الظروف المعيشية الصعبة مثل المطلقات والأرامل وغيرهم من المتعثرين، من خلال قرارات ستصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضمان عدالة الأمان الاجتماعي، وقرارات مكلفة بها وزارة المالية لتطوير أنظمة الدعومات، مع استمرار العمل في تسهيل أنظمة صندوقي المتعثرين والأسرة لدعم المتعثرين في تسديد القروض.



وزادت المصادر بقولها إن الحكومة منفتحة ومرحبة باستمرار الحوار في كل القضايا وفق نص المادة 50 من الدستور حتى تحقق السلطتان تطلعات ومتطلبات أبناء الشعب الكويتي الكرام.



ودللت على مصداقية الحكومة، حيث وافقت علي زيادة مخصصات الطلبة الدارسين في الخارج بنسبة 50% مقارنة بنسبة مطروحة بلغت 25% فقط، إلى جانب اعتماد ميزانيات بدل الإجازات، وصرف مكافأة الصفوف الامامية للعسكريين عالية الخطورة، مشددة على أن التوازن مطلوب حتى تتمكن الحكومة من تغطية متطلبات كل فئات الشعب الكويتي وعدم اقتصار المزايا المالية على فئة واحدة هي المقترضين في ظل الانتظام في السداد بنسبة توازي النسبة العالمية.



"المالية البرلمانية": سحب تقرير شراء القروض مقابل التزام الحكومة بزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وتحسين مستوى المعيشة وإلغاء الفوائد الفاحشة على الاستبدال

علمت " الأنباء" انه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، على سحب تقرير قانون شراء القروض في الجلسة القادمة إذا قدمت الحكومة التزاما ملزما في الجلسة ذاتها يؤكد زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للمطلقات والارامل وتحسين مستوى المعيشة وإلغاء الفوائد الفاحشة على الاستبدال .

بالفيديو.. الراغبون في التوظيف الحكومي: طبقوا هذه الخطوات لمعرفة الموعد التقريبي للترشح للعمل

نشر ديوان الخدمة المدنية فيديو توضيحيا يستطيع من خلاله الباحثون عن عمل والراغبون في التوظيف الحكومي المسجلين رسميا ممن تنطبق عليهم الشروط معرفة ترتيبهم في انتظار الوظيفة، بمعنى معرفة كم عدد من المسجلين يسبقهم للتعيين مثلا في إحدى الوزارات، وهذا يحتاج إلى خطوة أخرى وهي إعلان الأسماء حتى يعرف كل مسجل كم عدد الذين تم ترشيحهم في الوزارة او الجهة الراغب في الترشح إليها، وتاليا يستطيع معرفة ترتيبه بدقة وشفافية.

وفي هذا أكدت المصادر أن الديوان ملتزم تماما في عملية الترشيح للعمل بالضوابط الرسمية المعمول بها ولا توجد أي استثناءات.

وفيما يلي الفيديو التوضيحي :

”التواصل الحكومي": هذا هو الهدف من مشروع" المكشات " .. ويفتتح منتصف فبراير في الصليبخات مقابل البحر ويستوعب 1500 زائر يومياً

نشر مركز التواصل الحكومي نبذة تعريفية عن مشروع المكشات، أوضح فيها أن الهدف منه دعم المزارع الكويتي والأسر المنتجة واعطاء الشباب وذوي الإعاقة فرصة للإبداع من خلال مساحة ترفيهية تراثية لجميع أطياف المجتمع ، ويتم بتعاون مشترك بين وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية.

وبين أن المشروع سيفتتح منتصف فبراير المقبل في منطقة الصليبخات مقابل البحر قرب المقاهي الشعبية من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 11 مساءً، وأن الطاقة الاستيعابية للزوار تبلغ 1500 زائر يوميا.