كثير من الدول العربية تعتمد على أنماط محددة من الاقتصاد وهو ما يجعلها تتراجع في معدلات التنمية

الخميس: الدورة الـ 18 تنعقد منتصف مارس بحضور نخبة من المسؤولين والإعلاميين وقادة الفكر والرأي



أسامة أبوالسعود



أقام نادي رقي لدعم الثقافة والإعلام رابع جلساته الحوارية ضمن أنشطة الملتقى الإعلامي العربي، باستضافة مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله، وذلك بحضور عدد من المثقفين والمهتمين والإعلاميين.



في بداية الجلسة، رحب الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس بالضيوف وتحدث عن جهود د.مال الله في التخطيط والتنمية عبر سنوات طويلة.



من جهته، قال د.بدر مال الله إن للتنمية شقين، الأول هو أن التنمية هي التنمية، وليس أي اسم آخر وهي رحلة دائمة للأفضل في نمط الحياة ولديها القدرة على استيعاب الحداثة وهي التي تأخذ الإنسان وتصعد به للمكان الأفضل، والثاني هو أن التنمية فن الحلول للمشاكل في المجتمع، فالمجتمعات التي لم تتمكن بحكم التاريخ على صعيد الوعي الاقتصادي أن تدخل عالم الحداثة لا تدخل عالم التنمية.



الإصلاح الهيكلي



وتحدث د.مال الله عن وجود مشكلة جوهرية في المجتمعات العربية، موضحا أن التنمية تعتمد على النمو الاقتصادي المستدام والشامل لكل نواحي الحياة.

وأضاف أن هناك إستراتيجيات لم يتمكن العالم العربي من حلها كالإصلاح الهيكلي، حيث حدث ثبات نسبي في الصادرات والواردات وهو ما يمثل خطورة كبيرة، مشددا على أن التصحيح مطلوب في نمط الإنتاج للتطور الاقتصادي.



كما ركز د.بدر مال الله في حديثه على أهمية وجود نظام تعليمي يؤدي الى مستقبل أفضل فالثقافة البناءة هي التي تشجع على الحداثة وتؤدي الى التقدم الاقتصادي.



وعن مدى رضاه عما تحقق من نتائج، ذكر أن وضع العملة هو بيت القصيد في الاقتصاد، إذا انهارت فهذا يعني أن المشكلة كبيرة وهي نتيجة تراكمات من الأخطاء وتؤدي الى البطالة والانهيار الاقتصادي.



وعن رؤية «الكويت المستقبلية 2035»، أشار إلى أنه يجب أن تلتقي كل الأطراف على هذه الرؤية من قيادات ومجتمع مدني وكل الأطراف لتحقيق أهدافها فالخطة هي كل ما يضعه المجتمع والدولة لتحقيق الأهداف وهذا لا يحصل في الكويت.



وأضاف أن التنمية تشمل كل ما يجب تحقيقه في فترة محددة وهي بنية متكاملة من الحسابات القوية ونقطة أساسية للتحكم بكل مشاكل الاقتصاد وإيجاد حلول لها.



واستعرض د.مال الله تجارب عدد من الدول مثل سنغافورة وفيتنام وغيرهما من الدول التي استطاعات تحقيق طفرات اقتصادية هائلة تعادل مجموع عدد من الدول الخليجية مجتمعة.



وأضاف أن ألمانيا واليابان تعتمدان على التكنولوجيا للنهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية، فيما لاتزال الكثير من الدول العربية تعتمد على أنماط محددة من الاقتصاد، وهو ما يجعلها تتراجع في معدلات التنمية وتشهد ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وغيرها من الأمور الصعبة.



أنشطة متنوعة



عقب اللقاء، أعرب الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس في تصريحات للصحافيين عن سعادة «نادي رقي لدعم الثقافة والإعلام» أن يكون ضيف الجلسة شخصية بقيمة وقامة المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله لما له من مكانة في مجال العمل الأكاديمي وفي مجال التخطيط ولما للمعهد من دور في عملية التنمية والتخطيط في العالم العربي.



وذكر أن الجلسة تضمنت حديثا حول كثير من الهموم والشجون حول قضايا التخطيط والتطوير في الدول العربية وما وصلنا إليه وما كان ينبغي أن تكون مكانة الدول العربية وما العقبات وما الحلول وان شاء الله حوار مثمر.



وفيما يخص أنشطة الملتقى الإعلامي العربي والجديد هذا العام، قال الخميس: أنشطتنا متعددة، إن شاء الله في بداية فبراير المقبل سنعقد ملتقى قادة الإعلام العربي في الأردن، ثم ملتقى الإعلام العربي للشباب في مصر ونشاط في المغرب، ثم الملتقى الإعلامي العربي بالكويت في دورته الثامنة عشرة منتصف مارس المقبل بحضور نخبة من المسؤولين والإعلاميين وقادة الفكر والرأي.



وأعلن أن الملتقى الإعلامي العربي هذا العام سيكون مميزا خاصة بعد توقف 3 سنوات بسبب ظروف جائحة «كورونا».