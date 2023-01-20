

عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة وقعت عقدا لصيانة اللوحات الإرشادية والشبك الجانبي للطرق.



وأضافت المصادر ان مدة العقد عامان وهو من العقود التي يتم طرحها بصفة دورية مستمرة وتختص بأعمال صيانة وتوريد وتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية للطرق بكل أنواعها وأشكالها.



وأوضحت المصادر ان العقد يختص بأعمال صيانة وتوريد وتركيب حواجز الأمان الجديدة، وكذلك أسوار الشبك الجانبي بشبكة الطرق في جميع إنحاء الكويت بما فيها الطرق السريعة وحسب مستلزمات الصيانة العامة ويحددها قطاع شؤون هندسة الصيانة طبقا للشروط والمواصفات الفنية والمخططات المعتمدة لأعمال هذا العقد والقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها «أعمال اللوحات الإرشادية والمرورية والعلامات المرورية - الاعمال المعدنية - والاعمال الكهربائية».



من جهة اخرى ذكرت وزارة الأشغال العامة إنها تجاوبت مع 219 شكوى تلقتها خلال أمطار الثلاثاء الماضي، مشيرة الى أن هذه الشكاوى موزعة على حسب المحافظات.



وحصدت محافظة الأحمدي الترتيب الأول في عدد الشكاوى بـ 65 شكوى تليها محافظة الفروانية بـ 42 شكوى، ثم العاصمة بـ 41 شكوى، بعدها في الترتيب حولي بـ 25 شكوى، ومبارك الكبير بـ 24 شكوى، والجهراء بـ 22 شكوى.