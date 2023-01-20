

ما الذي يجمع بين خبيرة الضيافة من كوستاريكا والخبير متعدد المهارات من الفلبين؟ إنهما المبدعان اللذان وضعا كل ما في قلبهم من شغف وإبداع لتقديمه في أكثر الأماكن الاجتماعية صخبا في فندق فورسيزونز الكويت.



وتشتهر كل من كارين نونيز وكريستوفر بووم فيرزوزا المعروف باسم «بووم» بين الزملاء والضيوف على حد سواء بحرفية وحيوية فائقة، حيث يقدمان الضيافة المبتكرة لأكثر مرافق الفندق ابتكارا وفخامة وهي ردهة السور ومطعم سينتوهو، باعتبارها القلب النابض للفندق، فإن أماكن تناول الطعام الفريدة هي المساحات الرائدة في الكويت ومقصد الكويتيين والضيوف والزوار الدوليين للاستمتاع بفن الطهي الرائع ولقضاء أوقات مميزة وحيوية مع الأصدقاء والعائلة.

وهذه الضيافة الراقية تقدمها مساعدة المدير في ردهة السور كارين نونيز في «قلب السور» الدافئ والودي داخل اللاونج المعاصر للفندق.

وتنحدر نونيز من كوستاريكا المعروفة بأنها واحدة من أسعد البلدان في العالم وهي كما بلادها تنبض بالإيجابية وبحس الترحيب وهو أسلوب يمكن تلخيصه بعبارة واحدة في وطنها هي «بورا فيدا» والتي تعني «حياة بسيطة ورائعة».

وتقول نونيز: يتعلق الأمر بمتعة الاستمتاع وتقدير كل الأشياء في جميع الأوقات في كوستاريكا، نعتقد أن مشاركة لحظات لا تنسى خلال تناول الطعام والشراب مع الأصدقاء والعائلة هو أمر يغذي الروح، ولا يوجد مكان أفضل من السور للحصول على هذه المتعة المفعمة بالحياة وبفضل الأسقف المرتفعة والشاشات الزجاجية ذات الإطارات الذهبية، يعد هذا المكان المذهل موطنا لابتكارات الشوكولاتة الفرنسية الجديدة التي تقدم 15 نوعا مختلفا جنبا إلى جنب مع المعجنات الحلويات المعدة بوصفات أصيلة مخبوزة في المنزل والمقبلات المستوحاة من الابتكارات العربية والموكتيلات الشهية.

من خلال تعزيز فلسفة وطنها التي ترتكز على البساطة في لاونج السور، تشجع نونيز الأجواء الاحتفالية المفعمة بالإيجابية فهي تنتقل من طاولة إلى أخرى بحيوية غير مسبوقة، تقرأ عقول الضيوف عند تقديم اقتراحات القائمة وتضمن حصول الضيوف على تجربة متميزة من أول لحظة وحتى تقديم موكتيل «الليالي الصيفية» Midsummer Nights المبتكر والمحضر من الخيار والكيوي والتفاح الأخضر والفلفل الأسود لتجربة لا تنسى.

وتتوافر الموكتيلات الأصلية أيضا على قائمة الطعام في سينتوهو، الذي يقع في نقطة مميزة على سطح الفندق في الدور الحادي والعشرين والذي يشرف عليه«بووم» عبر تقديم نكهات جريئة ومبتكرة تكمل التجربة الآسيوية للمطعم، يعتبر «بووم» الحجر الأساس في تقديم المشروبات الإبداعية في سينتوهو منذ افتتاح الفندق في عام 2017.