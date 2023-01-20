

بحث سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري أمس مع مديرة وكالة الأنباء الرومانية (اجر برس) كلاوديا نيكولاي سبل تعزيز التعاون الإعلامي الثنائي.

وقال الهاجري في تصريح لـ «كونا» انه بحث مع نيكولاي بمقر الوكالة في العاصمة بوخارست سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والزيارات الإعلامية فضلا عن التنسيق المشترك في مجال تبادل الأخبار وتهيئة مشروع اتفاقية تعاون بين «كونا» و«اجر برس».

وأضاف ان وكالة الأنباء الرومانية حريصة على تعزيز التعاون الإعلامي مع «كونا» لما لها من دور كبير في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التواصل بين الشعوب.

وأشار إلى توجيه وكالة «اجر برس» دعوة رسمية إلى المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم لزيارة رومانيا والاطلاع على آليات العمل في الأقسام المختلفة في وكالة الأنباء الرومانية.