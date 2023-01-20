

أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر على الاستمرار في دعم وخدمة أفراد المجتمع الكويتي بكل المجالات بهدف تفعيل دور المحافظة الحيوي في تقديم الدعم ومساندة المجتمع الكويتي.



جاء ذلك خلال زيارة الأصفر للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين بمنطقة حولي، حيث التقى رئيس النادي شافي الهاجري وأعضاء مجلس إدارة النادي.



وقال محافظ حولي إن الكويت تفخر بالإنجازات التي يحققها أبطال النادي الكويتي الرياضي للمعاقين على المستويات المحلية والدولية والتي من شأنها رفع اسم الكويت في المحافل الرياضية بشكل خاص.



هذا وقد تمت مناقشة عدد من المواضيع التي تهم نادي المعاقين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم وتوفير جميع سبل الراحة لمنتسبي النادي.



كما قام محافظ حولي بتسليم إدارة مجلس النادي عددا من الأدوات الرياضية كدعم من المحافظة لأبنائنا وبناتنا في النادي.



وتقدم الأصفر بالشكر الجزيل لمجلس إدارة النادي لما يقدمونه من خدمات، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن الغالي.