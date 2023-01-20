

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن تشكيل مجلس أمنائها الجديد، ويضم نخبة من الأكاديميين والمفكرين من داخل الوطن العربي وخارجه، مشيرة إلى أن المجلس في دورته الحادية عشرة سيمارس أعماله ابتداء من أول مارس المقبل حتى فبراير من العام 2025.



وذكرت المؤسسة أن المجلس الجديد يضم المجلس الجديد كلا من:



٭ عبدالعزيز سعود البابطين - الرئيس - الكويت



٭ سعود عبدالعزيز البابطين - نائب الرئيس - الكويت



٭ عبدالرحمن خالد البابطين - الأمين العام - الكويت



٭ د. رشيد الحمد - عضوا - الكويت (وزير التعليم العالي الأسبق والسفير الأسبق للكويت بالقاهرة)



٭ د. ريموند فارين - عضوا - أميركا - (أستاذ الأدب العربي بالجامعة الأميركية بالكويت)



٭ د. سبستيان هاينه - عضوا - ألمانيا- (أستاذ الأدب العربي في جامعة بون)



٭ د. طاهر حجار - عضوا - الجزائر - (وزير التعليم العالي الأسبق بالجزائر)



٭ د. عبدالرحمن طنكول - عضوا - المغرب (عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأور ومتوسطية بفاس، ورئيس جامعة ابن طفيل الأسبق).



٭ د. عبدالله التطاوي - عضوا - مصر - (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)



٭ د. عبدالوهاب بدرخان - عضوا - لبنان/ بريطانيا - (كاتب صحافي)



٭ د. لانا مامكغ - عضوا - الأردن - (وزيرة الثقافة الأردنية الأسبق)



٭ د. ليلى السبعان عضوا الكويت - (أستاذة الأدب العربي بجامعة الكويت)



٭ د. منى المالكي - عضوا - السعودية (عميد كلية الفنون بجامعة الملك سعود)



وقال رئيس مجلس الأمناء الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين:



إن المؤسسة تسعى إلى التنويع بين أعضائها من مختلف أنحاء العالم لتشكيل نسيج له صبغة عالمية يواكب توجهاتها في نشر واستدامة ثقافة السلام العادل والعمل على تنامي ظاهرة حوار الثقافات كبديل لصراع الحضارات إلى جانب الاهتمام الذي بدأته منذ تأسيسها في الشعر واللغة العربية.