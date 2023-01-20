

وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قال في مقدمته: ورد في صحيفة «التلغراف» البريطانية بتاريخ 2 يناير 2023 أن الخطوط الجوية الكويتية طلبت من المتقدمات لوظيفة «مضيفة» خلع ملابسهن خلال مقابلات التقديم على الوظائف التي جرت في مدينة مدريد الاسبانية، وقد أدى هذا الخبر الى ضرر كبير بسمعة الكويت وسمعة الخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى مخالفة هذا التصرف مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف في سابقة لا يقبلها اي شخص يخاف على سمعة بلده.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ من يقوم بتوظيف المضيفات للخطوط الجوية الكويتية، هل هي إدارة الموارد البشرية ام شركات خارجية، وهل تتم الاستعانة بشركات توظيف من داخل الكويت أو خارجها؟ مع تزويدي بالتفاصيل.



2 ـ يرجى تزويدي بتفاصيل رحلات توظيف المضيفات على مدى الخمس سنوات الماضية مع تزويدي بتفاصيل جميع من حضر من موظفي الخطوط الجوية الكويتية أو من يمثلها وأماكن المقابلات وأعداد المتقدمات وعدد المقبولات والشركات التي استخدمت للتوظيف، وخصوصا فيما يتعلق بالحادثة المذكورة في السؤال.



3 ـ ما الإجراءات التي اتخذها الوزير في ضوء الضرر الكبير على الكويت اولا وعلى الخطوط الجوية الكويتية؟



4 ـ هل قام الوزير بالتحقيق مع العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في ضوء هذه المخالفات الجسيمة والتي تخالف الشرع؟ يرجى تزويدي بقرار تشكيل لجنة التحقيق ومحاضر التحقيق وقرارات لجنة التحقيق إن وجدت.



5 ـ هل قام الوزير بالتحقيق مع الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية في ضوء هذه المخالفات الجسيمة والتي تخالف الشرع؟ يرجى تزويدي بقرار تشكيل لجنة التحقيق ومحاضر التحقيق وقرارات لجنة التحقيق إن وجدت.



6 ـ هل تم إيقاف المتسببين بهذه المخالفة والفضيحة الجسيمة عن العمل؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



7 ـ ما طبيعة التحقيقات التي تقوم فيها السلطات الإسبانية ضد الخطوط الجوية الكويتية، وما التهم التي يتم التحقيق فيها، ما الآثار المترتبة على ذلك، وما الغرامات المتوقعة، ما الاثر السلبي المتوقع على المال العام؟