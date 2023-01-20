عبدالعزيز جاسم



أغلق الجهازان الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ملف التعاقدات بعدما تعاقد مع الجناح الأردني أنس العوضات (24 عاما) والمهاجم البرازيلي غوستافو الذي سبق ان لعب في الدوري الياباني والماليزي.



وكان لاعب وسط المنتخب الأردني أحمد سمير قد وصل أول من أمس إلى البلاد وانضم إلى التدريبات بشكل رسمي، حيث يعتبر من اللاعبين المميزين في مركزه ويمتلك خبرة دولية كبيرة اذ شارك فيما يقارب 80 مباراة دولية مع منتخب بلاده. وكان في استقبال سمير بالمطار إداري الفريق محمد العنزي ووكيل اللاعب بدر الشمري.



وينتظر العنابي الانتهاء من اجراءات تأشيرة دخول العوضات وغوستافو تمهيدا لانضمامهما لتدريبات الفريق الذي تنتظره مباراة مهمة أمام الجهراء في الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير الاثنين المقبل. وجاء تعاقد النصر مع الثلاثي بعد الاستغناء عن خدمات البرازيليين تيلديانو جونيور تاكو وفرانسيسكو توريس لعدم الاقتناع بمستوييهما فيما جاء التخلي عن المهاجم النيجيري دينيس سيسوجه لعدم تعافيه من الإصابة والذي يحتاج إلى فترة للتعافي منها. وبعد الانتقالات الشتوية لم يتبق من محترفي الصيف سوى المدافعين العاجي أدو روبن والسوري عمرو ميداني.