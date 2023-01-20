سيتمكن محبو «سوبر ماريو» من دخول قلعة جديدة، مع الافتتاح المرتقب لأول متنزه أميركي مخصص للعبة الفيديو الشهيرة في لوس أنجيليس في فبراير، قبل أسابيع قليلة من طرح فيلم هوليوودي عن هذا السباك الشهير ذي الشارب المفتول.



هذا المشروع الضخم الجديد مستنسخ بدرجة كبيرة عن مجمع ترفيهي مشابه افتتح أبوابه منذ 2021 في مدينة أوساكا اليابانية، وهو سيقام في قلب مجمع «يونيفرسال ستوديوز هوليوود».



مع حبات فطر يتعين التهامها ونباتات بيرانا مخبأة في الأنابيب وأحجار ملأى بالنقود... هذا المجمع المسمى «سوبر نينتندو وورلد» يلتزم بأمانة بنقل أجواء اللعبة التي تبلغ قريبا عامها الأربعين.



ولاتزال لعبة «سوبر ماريو براذرز» التي رأت النور سنة 1985، حتى اليوم من بين أكثر ألعاب الفيديو مبيعا حول العالم. «يونيفرسال»، المعتادة على تقديم مجمعات ترفيه مستوحاة من عالم السينما من أمثال «هاري بوتر» و«فاست آند فيوريوس»، تعاونت مع «نينتندو» لتقديم تجربة انغماسية. ويمكن للزوار خصوصا الدخول إلى لعبة ملاه مخصصة لسباقات «ماريو كارت»، باستخدام نظارات للواقع المعزز، والسفر إلى قلعة الشرير الشهير «بوسر».