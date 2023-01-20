

عاطف رمضان



انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من ورشة عمل «مبادرة مسار» والتي ينفذها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مايكروسوفت بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف أحمد الهداب، ومدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د.عمار الحسيني ونواب المدير العام بالمؤسسة، وممثلي القطاعات وفريق عمل تكنولوجيا المعلومات ومستشاري مايكروسوفت.



وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي في بيان صحافي إن هذه الورشة استكمال للحملة التي اطلقها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والتي تخص التحول الرقمي الكامل، حيث تعمل على بناء خارطة طريق ووضع مسار لمدة خمس سنوات للتحول الرقمي للجهات الحكومية بناء على اختصاصات كل جهة وأولوياتها.



وأوضحت العوضي ان «مبادرة مسار» تهدف الى الاطلاع والاستفادة من تجارب الجهات والمؤسسات الأخرى في التحول الرقمي لجميع القطاعات، وأيضا اقتراح مبادرات ومشروعات حسب أولويات الجهة، كما تهدف الى تقييم الوضع الحالي للجهة من ناحية التحول الرقمي والمساعدة في تحديد جدول زمني للمبادرات والمشروعات المقترحة وتحديد أولويات واحتياجات الجهة والفوائد المتوقعة من التحول الرقمي بالإضافة اقتراح آلية تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشروعات المعتمدة.



وتم خلال الورشة تعريف المتدربين بالرؤية والاستراتيجية الرقمية والأولويات وتجارب الدول الأخرى في التحول الرقمي والاهداف والفائدة من هذا التحول، وتم توضيح الوضع الرقمي الحالي من مبادرات والخدمات وكيفية مواجهة التحديات في هذا الشأن، واختبار عملي للجهة المشاركة، وعرض ما توصلت اليه من خلال رؤيتها المستقبلية للعمل والاحتياجات المطلوبة للتحول الرقمي.