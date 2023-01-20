

القاهرة ـ ناهد إمام



استعرض د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم تنفيذه من المشروعات المختلفة بمدينة العبور حتى نهاية العام الماضي 2022، مؤكدا مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين بالمدينة.



وأوضح الجزار، أنه في قطاع الإسكان بمدينة العبور، تولى جهاز المدينة الإشراف على تنفيذ مشروع إسكان بديل للعشوائيات غير الآمنة «روضة العبور» بالسلام، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تتكون من 70 عمارة تضم 2171 وحدة سكنية، و226 وحدة تجارية، و255 وحدة إدارية، وجار العمل في المرحلة الثانية في المشروع بنسبة تنفيذ متقدمة، والتي تتكون من 64 عمارة تضم 2000 وحدة سكنية، و200 وحدة تجارية، و220 وحدة إدارية.



من جهته، قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه يتم تسليم جميع الوحدات بمشروع «روضة العبور» كاملة التشطيب والمرافق من (كهرباء ـ مياه ـ غاز ـ تليفونات) ويضم المشروع مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلا، ومدرسة الطفولة السعيدة سعة 33 فصلا، وحضانة، ومخبزين، ومركزا طبيا مجهزا، وذلك لتلبية احتياجات أهالي وسكان المشروع.



وأوضح الغيطي، أن الخدمات التي تولى الجهاز العمل بها خلال الفترة الماضية، شملت: تنفيذ مقر جديد للجهاز، ومشروع المحطة الوسيطة بالمنطقة الصناعية (أ) لفرز وتجميع المخلفات الصلبة (خطرة ـ غير خطرة)، وسوق اليوم الواحد المجهز كبديل حضاري للباعة الجائلين، ومبنى هايبر ماركت «نصف تشطيب»، وتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق المدينة، وبدء نقل الورش إلى المنطقة الصناعية (ب، ج) بمنطقة الصناعات الصغيرة، والمدرسة الصناعية في الحي الثاني، ومستشفى عام بين الحي الثالث والثامن سعة 220 سريرا بنسبة تنفيذ 68%، ومركز شباب بالحي الثالث، ومسار الدراجات وممشى متكامل به جيم مفتوح بالمنطقة الفاصلة بين الحي التاسع والمنطقة الترفيهية بطول 4 كم كمرحلة أولى للمشروع، والتجهيز لممشى وتراك الحي الخامس بشارع الدكتور أحمد زويل، والحي الرابع، وتنفيذ حمام السباحة والمبنى الاجتماعي والعنصر المائي «نافورة» بمشروع الإسكان الفاخر «جنة»، بجانب المشروعات الخدمية بمنطقة «روضة العبور»، وجار تنفيذ منفذ بيع منتجات المصانع بمركز خدمات الامتداد الشمالي للمنطقة الصناعية أ، وأعمال تجميل ودهان وتنفيذ تصميمات جمالية لأكشاك ومحولات الكهرباء وصناديق القمامة بمساعدة المجتمع المدني.



من جهة اخرى، قال م.خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن مع نهاية شهر مارس 2023 سيكون عدد الموظفين المترددين على العاصمة الإدارية بصورة يومية بين 30 إلى 40 ألف موظف.



واشار، الى أن الحياة بدأت بصورة رسمية في العاصمة الإدارية الجديدة حيث تم بدأ العمل بعدة وزارات فضلا عن إشغال عدد من الوحدات.



وقال خالد عباس، إنه تم افتتاح محلات متنوعة من بينها مطاعم و12 كافيه و4 سوبر ماركت وقريبا سيتم افتتاح أول مول متكامل بالعاصمة.



وأوضح ان عملية نقل الوزارات بدأت وحتى الآن انتقلت رسميا كل من الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارات النقل والشباب والرياضة والتخطيط والاتصالات والطيران المدني والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.