بشرى شعبان



تأكيداً لما نشرته «الأنباء» في عدد يوم الاثنين، أصدر وكيـــل وزارة الشـــؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عددا من القرارات الخاصة بنقل وتدوير بعض مديري الإدارات في الوزارة، وقد حصلت «الأنباء» على نسخة منها.

وشملت القرارات: نقل مديرة إدارة التحقيقات والعقود عذاري المتروك إلى إدارة المجالس واللجان، ومديرة إدارة التنمية التعاونية هيام الخضير إلى إدارة المكتب الفني.

كما قضت القرارات بنقل مديرة إدارة تنمية المجتمع دلال شجاع إلى «التحقيقات والعقود»، ومدير إدارة المكتب الفني فايز الديحاني إلى «تنمية المجتمع»، ومدير إدارة المجالس واللجان مشعل الرشيدي إلى إدارة مكتب الوزيرة.

وتم أيضا نقل مديرة إدارة الأنشطة والإعلام نادية النجادة إلى إدارة المرأة والطفولة، ومديرة إدارة المرأة والطفولة أماني الطبطبائي إلى «الأنشطة والإعلام»، ومدير إدارة مكتب الوزير سعد العازمي إلى «الرقابة والتدقيق».