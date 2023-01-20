دارين العلي



توقعت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، أن تبدأ الوزارة استقبال طلبات المواطنين لإيصال التيار في مدينة المطلاع خلال شهر مارس المقبل.



وقالت المصادر إن قطاع شبكات النقل قد انتهى الأسبوع الماضي من تشغيل جميع محطات الجهد الفائق 400 كيلو فولت في المنطقة وعددها 4 محطات تعمل بكامل قدرتها التشغيلية التي تبلغ حوالي 4000 ميغاواط وهي: 1Z، 2Z، 3Z، 4Z. وأوضحت ان مطلع فبراير المقبل سيشهد بدء خطة تشغيل محطات التحويل جهد 132/11 كيلو فولت وعددها 36 محطة تحويل رئيسية، حيث سيتم البدء بتشغيلها تباعا وحسب الخطة الزمنية الموضوعة لذلك. ولفتت المصادر إلى انه وبمجرد تشغيل محطات الجهد المنخفض سيتمكن قطاع شبكات التوزيع من ايصال التيار الى محطات التوزيع الفرعية الجاهزة في المنطقة، لافتة إلى المنازل الجاهزة يمكن أن يصلها التيار بحلول شهر مارس المقبل.