بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية العراق الشقيق د.عبداللطيف جمال رشيد وإلى رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني أعرب فيهما سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي استضافتها جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023.



وأشاد سموه، رعاه الله، بالروح العالية وبالتنافس الأخوي التي تحلت بها كل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب العراقي والذي أهله للفوز بكأس البطولة، متمنيا سموه لهما دوام الصحة وموفور العافية ولجمهورية العراق وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.