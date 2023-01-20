منصور السلطان

تمكن رجال الاطفاء عصر اليوم من السيطرة على حريق اندلع في شقة بعمارة في منطقة السالمية قبل امتداده الى المباني الجاورة نتج عنه اصابة وافدة آسيوية بجروح وحروق .

وكان بلاغ ورد عصر اليوم لغرفة عمليات قوة الاطفاء يفيد باندلاع حريق في عمارة بمنطقة السالمية، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي السالمية والبدع إلى موقع البلاغ وعند الوصول تبين أن الحريق اندلع في عمارة مكونة من 10 أدوار والحريق في الدور الرابع مع انتشار كثيف للدخان في أرجاء العمارة ، وقد باشر رجال الإطفاء على الفور بإخلاء العمارة من السكان و مكافحة الحريق واخماده وقد أسفر الحريق عن إصابة امرأة من الجنسية الآسيوية بحروق متنوعة وتم تسليمها الى فنيي الطوارئ الطبية.