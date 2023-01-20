بيروت - خلدون قواص

حذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «من اللعب بنار الطائفية، لأن مدافع الطائفية حتما ستحرق لبنان».

وتوجه في خطبة الجمعة إلى «المسيحيين» بالقول: لبنان شراكة وطنية، والمسيحي أخ وشريك كامل، ومجلس النواب أكبر ضمانة ميثاقية، وحماية موقع رئيس الجمهورية تمر حتما بمجلس النواب، لا في غيره، والتسوية السياسية لرئاسة الجمهورية مصلحة وطنية عليا، أما التأخير فإنه يهدد صميم بلدنا، والمطلوب من بعض القوى السياسية القليل من التواضع، لأن مصير لبنان بفم الفراغ.

كما توجه إلى «المطارنة»، قائلا: لا أحد يتهدد الوجود المسيحي، ولبنان الوطني لا يقوم إلا بالشراكة المسيحية الإسلامية، إلا أن بلدنا مهدد بشدة، وتركه بلا حكومة يلزم منه ضياع لبنان، والضرورات تبيح المحظورات، والرب لا يرضى ضياع بلدنا وناسنا، خاصة أن الناس تعيش وسط كوارث اقتصادية، بل كوارث وجودية، والواجب الديني والواجب الوطني كذلك يحتم علينا تأمين حاجات شعبنا الضرورية.

وختم: حماية لبنان تبدأ من تسوية سياسية سريعة، ولا تسوية سياسية يعني كارثة وطنية تهدد سلم لبنان ووحدته الوطنية.