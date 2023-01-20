القاهرة ـ ناهد إمام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح المبادرة الرئاسية لـ«العناية بصحة الأم والجنين» في منع انتقال عدوى مرض ڤيروس نقص المناعة البشري من الأمهات الحوامل المصابات بالمرض إلى الأجنة بنسبة 100%، ومنع انتقال عدوى ڤيروس التهاب الكبدي B بنسبة 99%، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مارس 2020.

وقال د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذه النسب تتجاوز المتوسط العالمي لمنع انتقال الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين.

وأضاف عبدالغفار أن المبادرة تمكنت من فحص مليون و760 ألف سيدة، للكشف المبكر عن الإصابة بڤيروس «بي» وڤيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل، ومنع انتقال هذه الأمراض للأجنة، مع توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

من جانبه، قال د. فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إنه تتم متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع أن المبادرة مستدامة، وتشترط موافقة الأم وإقبالها على الخدمة وتضمن سرية التحاليل، ودقة النتائج باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، مع تقديم المشورة الطبية للوقاية من الأمراض.

وأكد د. فوزي فتحي أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين، واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافة إلى تحليل بول لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

ولفت إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».