القاهرة ـ ناهد إمام

التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، رئيس مجلس العقار المصري د. أحمد شلبي وعددا من أعضاء المجلس، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع الوزير ـ خلال الاجتماع، بحسب ببان الوزارة امس إلى مطالب مسؤولي مجلس العقار المصري، ومقترحاتهم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري حاليا، موضحا أن عددا من مطالبهم ومقترحاتهم قد أقرتها الوزارة بالفعل، والعدد الآخر تجرى دراسته للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادي المهم الذي يسهم في توفير العديد من فرص العمل، ويساعد في تحقيق المخططات التنموية.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة مستعدة دائما لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.