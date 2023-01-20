عبدالكريم العبدالله

فاز 12 مشروعا طبيا للمؤسسات الصحية الحكومية والأهلية بجائزة «نجمة السلامة» للعام 2022، موزعة على 8 مشاريع للمؤسسات الحكومية و4 مشاريع للمؤسسات الأهلية وتنشر «الأنباء» أسماء المشاريع الفائزة كالآتي:

٭ المشاريع الفائزة بجائزة نجمة السلامة للمؤسسات الصحية الحكومية

1 ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

٭ مشروع: تحسين ممارسات سلامة المرضى من خلال منع تكرار عينات الحمض النووي النخاعي من خلال التدخلات وتكامل الأنظمة الإلكترونية في مركز الكويت لمكافحة السرطان.

٭ الفريق: د.عبد الله عيسى أكبر، د. شاكر بهزاد، جيلان محمود جبر، حميدة تقي، نور محمد الرميضي.

2 ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

٭ مشروع: فريق متعدد التخصصات لسرطان الرأس والعنق ونموذج مسار الرعاية، نهج قوي لمعالجة الأحداث الصحية الخطيرة.

٭ الفريق: د.أحمد بوشهري، د.جنان التميمي، أمينة الشمالي، نور الشرقاوي، طيبة أمان، ليشا فازو، شفا فيروز، أنيش شيريان، زهراء القلاف، منال البذالي.

3 ـ الطب الطبيعي والتأهيل الصحي

٭ مشروع: تحسين رعاية المرضى من خلال توحيد الممارسات الطبية في مركز الأطراف الصناعية.

٭ الفريق: د.صلاح الشايجي، د.محمد العتيبي، د.فسنا زيلجك، خالد الكندري، عفيف الشمري، كافيتا ماريابان، جون كولفيل، كافيتا اميرثالينجام، روث جيراني، ديبو توماس.

4 ـ الطب الطبيعي والتأهيل الصحي

٭ مشروع: برنامج متعدد المراحل لتحسين سياسة توافق الأدوية باستخدام منهجية PDCA.

٭ الفريق: د.صلاح الشايجي، د.محمد العتيبي، د.جمال محمد جمال، د.فسنا زيلجك، عواطف عيسى سعيد، نورة المطيري، روث جيراني، ديبو توماس، شيماء الألفي.

5 ـ مستشفى الفروانية

٭ مشروع: الاستخدام الفعال لمقياس الحدة والفرز الكندي للتعرف على المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية بناء على مستوى الحدة المرضية.

٭ الفريق: د.مشعل العنزي، د.أحمد الحاج، د.محمد الرشيدي، د.يحيى بوصخر، د.حنان مندني، د.عبدالعزيز البريدي، د.نصر حكيم، د.فاسودا ماشنكار، مريم راشد، فاطمة السيد، وابراهيم محمد.

6 ـ مستشفى الفروانية

٭ مشروع: التدخلات العلاجية المتمحورة حول المريض لتحسين استخدام الدواء باستخدام منهجية FOCUS- PDSA.

٭ الفريق: الصيدلانية أروى شراب، نوير البطاح، رشا المهنا، لولوة الحجي، آمنة الانصاري، فيحاء العارضي، شيماء فوزي، ريهام علي، ناصر الناصر، مها ناجي

7 ـ مركز الكويت للأمراض الوراثية

٭ مشروع: تجربة مركز الكويت للأمراض الوراثية لمدة عامين للتشخيص الجنيني ما قبل زرع الأجنة: تحسينات ناجحة في سلامة الجنين والأم.

٭ الفريق: د.ليلى بستكي، د.مكية معرفي، د.أمل الودعاني، د.محمد العلي، د.طارق مصطفى كمال، د.أمير عبد العظيم، م.كيرثي اوماناكوتان.

8 ـ مركز عبد الله وشريفة المحري الصحي

٭ مشروع: تحسين الرعاية الشاملة لكبار السن في مركز عبد الله وشريفة المحري الصحي.

٭ الفريق: د.رشا وائل، د.نورة القحطاني، د.ماجد سلامة جبر، د.عالية النفيسي، د. دينا البدر، سستر رجاء، سستر فيبا، سيتر ترسياما، نور الخليل، انوار الهذال.

٭ المشاريع الفائزة بنجمة السلامة للمؤسسات الصحية الخاصة

1 ـ مستشفى دار الشفاء

٭ مشروع: تطبيق التكنولوجيا لتحسين سلامة رعاية المرضى من خلال التعرف المبكر على المرضى ذوي الحالات الصحية المتدهورة

٭ الفريق: د.أحمد نصر الله، د.محمد جاسم، د.محمد المراغي، وفريال السيد، وعلي سويدان، راي لوبيز، ود.ميجيتي هولوكجيان، وكالاي سيلفي، جنانا شارميلا، جانيكا مارجريت، جوسيفين شيبا، كويني كيامبو، هيثم غانم، د.عصام حامد، فينود باراب، نيمبا لياسوس، نيشا ديليب، حسن عكار.

2 ـ مستشفى السلام الدولي

٭ مشروع: تأثير الحد من مخزون الهبارين غير المجزأ في مناطق خدمة المرضى، وبالتالي وضع تدابير وقائية لزيادة السلامة وتقليل المخاطر والاخطاء، علاوة على ذلك تأثير ادخال الحقن المملوءة مسبقا بالهبارين في جمع عينات الدم المستخدمة وفحص مستوى الغازات في الدم وتقييمها باعتبارها طريقة فعالة في التقليل من الاستهلاك غير الضروري للهبارين غير المجزأ.

٭ الفريق: الممرضة إيماكيوليت بيكاردو، والصيدلاني مثنى إبراهيم ناجي، وأبوبكر محمد، الممرضة جينسيمول صاجي، والممرضة سوبي أليكساندر.

3 ـ مستشفى الأحمدي -شركة نفط الكويت

٭ مشروع: الطريق الى التميز اثناء الممارسات الاكلينيكية من خلال تطبيق مقاييس التحذيرات الاولية في مستشفى الاحمدي.

٭ الفريق: عصام طالب عبدالرحمن، ود.سعود مبارك العجمي، ود.حسام سرور، جي الجزاف، وماري حنا وأنيتا جونسون ومارك جوليان جوزيف، وإيمان البرادعي، راوية يوسف.

4 ـ مستشفى الأحمدي - شركة نفط الكويت

٭ مشروع برنامج التحسين المستمر للجودة والسلامة في أجنحة الاطفال والعناية المركزة للأطفال في مستشفى الأحمدي

٭ الفريق: د.عبدالله خليفة الفريج، ود.فيصل الكندري ود.أحمد عبدالرحمن، د.بلاني ابان ود.محمد شهاب ونوال الكاظمي، د.أحمد أبو العزم، د.ريم محمد تايل، د.عبدالمنعم محمد، د.ابتهال عبدالرؤوف نورين سيكويرا، جيرينا فارجيس، آنسي سام، بتول شافي، مريم يعقوب.