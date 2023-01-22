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في يوم الجمعة 20 يناير 2023 دخلنا ميناء مايوركا الإسباني في السفينة MSC القادمة من نابولي والتي استمرت طوال يوم ونصف اليوم ولأكثر من 24 ساعة دون توقف يذكر، أخذنا التاكسي الى سنتر المدينة بـ 15 يورو ونزلنا عند إشارة القلعة التاريخية.. تعتبر جزيرة مايوركا من الواجهات السياحية في اسبانيا، وهي من أكبر جزرها وتشكل جزءا من أرخبيل جزر البليار الحالمة.



جولات مايوركا السياحية من أكثر معالم الجذب السياحية في العالم ولها زبائن دائمون من السياح من مختلف دول العالم.. وهي جزيرة تضم في جنباتها الكثير من المعالم التاريخية والقلاع مثل قلعة سانتوري، قلعة كابديبرا، قلعة بالمار، قلعة سولير، قلعة بالما، وحمامات الأندلس وكهوف التنين ومتاحف مايوركا.



وهي أيضا تمتلك مراكز تسوق عالمية مثل مركز تسوق لافيلا، مركز سيسكورشا، مركز تسوق فان، مركز تسوق اوليفار، سوق سينو، ومن أجمل التجارب هناك أن تجرب قطار سولير ومرفأ تورينت دي بريس.



من أجمل المعالم السياحية حدائق حيوان إكوريوم مايوركا، ويسمى بالما اكوريوم أو مارينا دي مايوركا أو تذهب الى ملاه وألعاب مائية بمايوركا في هيدروبارك الكوديا أو كاتماندو بارك أو حريق غابة مايوركا.



أماكن تخييم



في مايوركا أماكن إقامة وتخييم في مخيمات طبيعية تمارس فيها الخلوة مع النفس أو التعمق بالنظر في الطبيعة والبيئة، وهناك تستطيع أن تعيش حياة الكشافة والمكتشفين وسط أجواء وتضاريس طبيعية من الجبال والسفوح والبحار.











طبيعة ساحرة



في جزيرة مايوركا يجد السائح حاجته الى المناظر الطبيعية خاصة الجبال وسفوح التلال التي تنحدر بشدة الى البحر.



تتوافر في السواحل حركة موج عالية تسمح لراكبي الأمواج بممارسة رياضتهم، كما أن هذه الخلجان الصافية توفر فرصة صيد لمحبي صيد السمك ورؤية المناظر المحيطة الخلابة.



معالم تاريخية



تعج جزيرة مايوركا بالقرى الساحرة المليئة بالقلاع التاريخية والكنائس والمتاحف، ومتعة مايوركا أنها مزيج من الثقافة والطبيعة.



توفر مايوركا لسياحها مزيجا مثاليا من الاسترخاء على شاطئ البحر والثقافة القادمة من أعماق التاريخ.



ويعتبر ميناء الجزيرة بمنارته ومبانيه شاهدا على التاريخ ويعود تاريخه الى القرن الثالث عشر، ولكن لم يكتمل حتى القرن السابع عشر بزخارف مصنوعة من العهد القوطي.



معنى مايوركا



يعني اسم مايوركا في لغة جزر البليار (الكبرى)، ومايوركا تستحق بالفعل لقب كاريبي أوروبا لكثرة شواطئها الجميلة.



يقصدها 15 مليون سائح من كل أرجاء العالم ويبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة وتربطها شبكة قطارات، ويقال إنها خضعت للحكم الاسلامي وكان اسم تلك القبائل (المورو) قرابة 300 سنة ثم خضعت تحت سيطرة ملك اسبانيا وحول مساجدها الى مزارات سياحية، ولهذا فهي ملجأ للعائلات المالكة الاسبانية.



حياة المرح



جزيرة مايوركا تنبض بالحياة والمرح في جميع شوارعها كما يتمتع سياحها بتنوع مناشطها السياحية.



بالمادي مايوركا تتميز بالخدمات الفندقية والمعالم السياحية مع احتفاظها بالعادات والتقاليد الاسبانية العريقة والتي تعمل على إرضاء السائح.













الطقس المايوركي



تتمتع بالمادي مايوركا بطقس معتدل وصيف طويل وجاف ما بين 25 و30 درجة مئوية، أما فصل الشتاء فمعتدل وتتراوح درجات الحرارة فيه بين 10 و15 درجة مئوية، ما يجعل الجزيرة السياحية وجهة أولى لمختلف جنسيات السياح الأوروبيين وغيرهم.



شوارع التسوق



إذا زرت مايوركا وتحب التسوق فاحرص على زيارة شارع باسيغ ديس بورن وشارع افينفوداجاومي الثالث ففيهما أشهر الماركات وأغلى البضائع وتتعدد فيهما العلامات التجارية الاوروبية والآسيوية.



متاحف مايوركا



اذا كنت من هواة المتاحف والتاريخ والمعالم الحضارية القديمة فمتاحف مايوركا التاريخية والفنية والثقافية تجذب أنظار السياح من كل مكان الى مايوركا.



يوفر متحف (موسيو) في مايوركا ملخصا لتاريخ المدينة المتواتر عبر الحضارات ولوحات ومنحوتات تتعلق بفنانين ورسامين وخطاطين عالميين أمثال بيكاسو وسلفادور دالي وجان ميرو، وهذا كله يبرز أهمية الفن الاسباني المعاصر.



كهف كويفاس ديل دراك



من أجمل معالم مايوركا السياحية كهف كويفاس ديل دراك في بالمادي مايوركا وهو عبارة عن أربعة كهوف مضاءة داخل الأرض ويحيط بها الماء بالقرب من جزر بيلاريك وتسمى بالكهف الأبيض والكهف الأسود، وكهف لويس سلفادور وكهف الفرنسيين، وتمتد هذه الكهوف على عمق 25م ويصل طولها الى نحو 4 كيلومترات، وتشكلت هذه الكهوف الطبيعية بفضل المياه المتدفقة في البحر الأبيض المتوسط.













أشهر فنادقها



تضم مايوركا سلسلة فنادق ضخمة وتتراوح بين السبع نجوم والأربع نجوم.



أفضل فنادق مايوركا ما يقع على شواطئها، وهي عبارة عن سلسلة فنادق ومنتجعات سياحية تتراوح في مستوى خدماتها وأسعارها وما يلائم مختلف الأذواق والفئات الوافدين لها من كل أقطار العالم.



من الفنادق الجميلة فندق كورت يصلح للإقامة إضافة الى مطعمه الذي يوفر لك قائمة من الأكلات الشهية واللذيذة.



مطعم شجرة الليمون من الفنادق التي اشتهرت بمقبلاتها الخفيفة وتقديم تشكيلة من المقبلات الاسبانية، وقد تناولت طعام الغداء عند مطعم صاحبه باكستاني مسلم قدم لي شاورما الدجاج اللذيذة وقال لي اللحم والدجاج عندي حلال!



قطار سولير



من أهم المعالم والأنشطة التي يجب أن تشاهدها في مايوركا محطات القطار، وهي بالفعل مزارات حيوية متحركة ويرجع عهده الى بداية القرن العشرين، ويتميز قطار سولير بهيكله المصنوع من النحاس والخشب وله رحلة بين مدينتي بالما وسولير حيث يمكنك الاستمتاع بالنظر لأجمل مناظر مايوركا الحالمة.









شاطئ Platja de palme



شاطئ جميل اسمه: Platja de palme يجذب السياح ويمتد على طول 4 كيلومترات، ويمكنك عزيزي السائح أن تمارس المشي على الرمال أو الشوارع ومشاهدة المناظر الطبيعية أو الاسترخاء أو السياحة صيفا، كما أن المكان فيه العديد من المطاعم والكافيهات ومحلات السوفنير (التذكاريات)، وكان أكثر الباعة من الأفارقة الذين يبيعون لك البضائع الصينية المزورة للماركات العالمية!



الحمامات العربية



اذا كنت عاشقا للحمامات العربية خاصة المغربية، فإن مايوركا توفر لك الحمامات العربية التي تسمى (حمامات الأندلس) وهي عبارة عن موقع أثري يرجع الى الزمن العربي القديم والذي يمثل الحضارة العربية في أوج مجدها أيام سطوة الأندلس وبروزها.



جزيرة دراجونيرا



وأنت داخل في سفينتك مايوركا لاحظ جزيرة دراجونيرا على الساحل الغربي لمايوركا وتعتبر اليوم ملاذا آمنا للطيور المهاجرة والمحميات الطبيعية الخلابة وسميت بهذا الاسم الغريب لشبهها بالتنين في الليل!



توجد فيها مقبرة رومانية قديمة ولا آثار لاستقرار في الجزيرة.



عبق تاريخ مايوركا



وأنا أنظر الى أرخبيل الجزيرة التي دخلناها وسط تشكل ضبابي يذكرك بتاريخها عندما استولى عليها الأسطول العثماني 1530م ثم مع توالي حملات الاسبان تحولت الى سجن خلال حروب نابليون الذي حولها الى منطقة عسكرية حتى أواخر القرن الماضي ثم أعلنت أنها منتزه وطني سياحي في 1991.



جميلة جدا مايوركا بمناظرها الطبيعية والأدغال وسلسلة الكهوف والجبال، وأيضا بحرها وما يوفره للسياحة من مغاصات ورحلات صيد على المراكب الخشبية في ميناء سان تيلمو.



الى الملتقى في المحطة القادمة برشلونة.

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