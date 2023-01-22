واصل ليفربول وتشلسي مستواهما السيئ لهذا الموسم وتعادلا من دون أهداف على ستاد أنفيلد في افتتاح منافسات الأسبوع الـ21، حيث سيطر «البلوز» على الكرة في أول ربع ساعة من الشوط الأول، وأحرز كاي هافرتز هدفا في الدقيقة الثالثة، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، بعد رجوع حكم اللقاء الى تقنية VAR.



ووضح افتقار ليفربول للثقة حيث سعى لتفادي الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري، ولم يقدم سوى فرصة من الوافد الجديد كودي جاكبو في الشوط الأول، فيما أشرك تشلسي الوافد الجديد ميخايلو مودريك في الشوط الثاني، وقدم اللاعب الأوكراني أداء جيدا.



بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول الى 29 نقطة في المركز الثامن من 19 مباراة وهو نفس رصيد تشلسي ولكن في المركز العاشر من 20 مباراة.



يذكر أن ليفربول كان خسر أمام برايتون 0-3 بالجولة الـ20 وأمام برينتفورد 1-3 بالجولة الـ19 وخسر في 4 مباريات سابقة وتعادل بمباراة امس في 5، فيما خسر تشلسي في 7 لقاءات وتعادل بمباراة امس في 5.



إلى ذلك، يواجه أرسنال اختبارا صعبا في مسعاه إلى تحقيق لقب الدوري عندما يستضيف مان يونايتد اليوم.



كانت العادة أن تحدد المواجهة بين أرسنال ومان يونايتد هوية بطل الدوري، خصوصا في الحقبة الطويلة للمدربين الفرنسي أرسين فينغر والاسكتلندي السير أليكس فيرغوسون.



وخلال السنوات الأخيرة، باتت تلك المواجهة عرضا جانبيا، لكن هناك شعور متزايد بأن قادة أرسنال باتوا قريبين من إنهاء انتظار دام عقدين من الزمن للتتويج بلقب «البريمييرليغ»، في حين أن يونايتد بدأ باستعادة قوته المعهودة تحت قيادة الهولندي إريك تن هاغ.



وبالتالي، أصبح رجال الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا مرشحين لحصد أول لقب منذ العام 2004.



كما يستضيف مان سيتي الوصيف نظيره ولفرهامبتون، فيما يحل برينتفورد ضيفا على ليدز يونايتد.