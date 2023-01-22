يستضيف يوفنتوس «المصدوم» أتالانتا ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فبعد أن كان في المركز الثالث قبل يومين وجد «اليوفي» نفسه في المركز العاشر بعد الفضيحة الأخيرة التي لحقت بالنادي وتسببت بحسم 15 نقطة من رصيده في الدوري.



وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أول من أمس، حسم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري المحلي بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة وتزوير البيانات المالية.



كما أوقف الاتحاد عناصر من إدارة النادي السابقة، بمن فيهم الرئيس السابق أندريا أنييلي لمدة سنتين، بعد أدلة جديدة من محاكمة جنائية منفصلة في الشؤون المالية للنادي.



تمت تبرئة جميع الأندية الثمانية الأخرى التي تواجه عقوبات من الاتحاد، بما فيها سامبدوريا وإمبولي من الدرجة الاولى. يمكن ليوفنتوس أن يستأنف لدى اللجنة الاولمبية الايطالية القرار الذي يرجعه من المركز الثالث الى الحادي عشر (من 37 الى 22 نقطة بعد 18 مباراة).



كما طالب الاتحاد بإيقاف المدير التنفيذي السابق ماوريتسيو أرافابيني سنتين والمدير الرياضي السابق فابيو باراتشي، الآن في توتنهام الانجليزي، 30 شهرا.



يأتي ذلك بعد أدلة جديدة من تحقيق جنائي منفصل في الشؤون المالية ليوفنتوس أجراه المدعون العامون في تورينو.



تنحى أنييلي مع بقية أعضاء مجلس إدارة النادي عن مناصبهم في نوفمبر الماضي، وعين بدلا منه جانلوكا فيريرو رسميا هذا الاسبوع.