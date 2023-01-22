

ليلى الشافعي



برعاية وحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عبدالعزيز الماجد نظمت الهيئة أمس يوما رياضيا بمشاركة المشمولين برعايتها وأسرهم، وذلك بمضمار أحمد سليمان الرشدان لألعاب القوى في منطقة كيفان.



وقال مدير عام الهيئة م.حمد البرجس إن رعاية وحضور الوزير لأنشطة «القصر» الرياضية والاجتماعية والترفيهية تؤكد اهتمام قيادات الهيئة البالغ بكل ما من شأنه تحقيق رسالة الهيئة السامية تجاه المشمولين برعايتها، لافتا إلى ان اليوم الرياضي يهدف إلى حث الجيل القادم بمختلف فئاته العمرية على ممارسة الرياضة لما لها من آثار صحية في زيادة اللياقة البدنية وتقوية الصحة الذهنية.

وأضاف البرجس ان الفعالية شهدت مشاركة العديد من القصر والمشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم إلى جانب عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة ومنها الهيئة العامة للشباب والرياضة.

والفعالية تضمنت العديد من الأنشطة الرياضية مثل الماراثون وكرة القدم وكرة السلة والتنس والفنون القتالية والتسلق والتمارين الرياضية، وتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المشاركين في المسابقات.



وشدد على أن «القصر» تحرص دائما على تقديم الخدمات التوعوية المتخصصة للقصر والمشمولين بالرعاية، ومنها الأنشطة الرياضية التي تسهم في رفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة لتفريغ الطاقات الكامنة لدى أبنائنا وجعل الرياضة سلوكا وممارسة حياتية يومية.