عبدالعزيز الفضلي



أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بوقف صرف علاوة بدل التخصص النادر عن 402 معلم لغة عربية بعد ما تم نقلهم لمرحلة تعليمية أخرى غير مقرر لها البدل.



جاء ذلك في كتاب وجهه ديوان الخدمة المدنية لوكيل وزارة التربية متضمنا كشفا بالأسماء المشمولة به، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وجاء فيه: بالإشارة إلى كتبكم وآخرها بتاريخ 11 مايو 2022 بشأن الإفادة عن مدى أحقية عضو الهيئة التعليمية لعلاوة التخصص النادر في حال نقله من المرحلة التعليمية التي استحق عنها العلاوة إلى مرحلة تعليمية أخرى، نود الإحاطة بأنه تم بحث الموضوع ويفيد الديوان بأنه لما كان عضو الهيئة التعليمية المستفسر عنه قد نقل من مرحلة تعليمية مقرر لها بدل التخصص النادر إلى مرحلة تعليمية أخرى غير مقرر لها البدل ومن ثم فإنه يكون قد فقد شرط استحقاق هذا البدل من تاريخ نقله مع ما يترتب على ذلك من وقف صرفه لبدل التخصص النادر اعتبارا من تاريخ نقله.