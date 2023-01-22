عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن موعد التسليم النهائي المتوقع لمشروع مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت الذي يقع في منطقة صبحان الصناعية وتشرف عليه وزارة الأشغال سيكون في أكتوبر 2024.



وذكرت المصادر أن المشروع تم تنفيذه وتم إجراء التسليم الابتدائي له إلى الجهة المستفيدة «وزارة الداخلية»، مضيفة أن عقد الصيانة له بدأ بعد التسلم الابتدائي للمشروع ويمتد إلى فترة عامين بعد تاريخ التسليم الابتدائي.



ولفتت إلى أن المشروع يقع على مسطح أرض 40 ألف متر مربع ومساحة بناء كلية 21500 متر مربع، موزع على 8 مبان، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمسطحات الخضراء.



وأوضحت أن مباني المشروع الـ 8 تشمل «المبنى الإداري، ومبنى التدريب والرماية، ومبنى المهاجع والخدمات، ومبنى الورش، والمسجد، ومبنى محطة التكييف، ومبنى محطة الكهرباء، والسور والبوابات».



ويتميز المشروع باستخدام أحدث النظم الذكية والصديقة للبيئة مع وجود محطة معالجة للمياه بالمشروع لإعادة استخدامها في أعمال الزراعة، بالإضافة إلى احتواء المشروع على جهاز حفظ الطاقة capastor Bank لتقليل الفقد في الطاقة الكهربائية، كذلك معلقات إنارة متنوعة كلها تتميز بتقنية جديدة وهي LED بالإضافة إلى المباني الذكية التي يتم التحكم في إضاءتها عن طريق Motion sensor.



كما يتميز المشروع بنظام امني متكامل بـ 240 كاميرا مراقبة يتم تسجيلها في سيرفرات تستوعب سنة كاملة من التسجيل، بالإضافة إلى نظام البصمة Access Control System في بعض الأماكن الحساسة، وكذلك نظام إنذار حريق، 674 كاشف دخان يرصد ويستشعر أي دخان وإنذار المتواجدين، ونظام الساعات التي يتم التحكم فيها عن طريق الأقمار الاصطناعية.